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Контрабанда груш под видом кондитерских изделий

27.03.2021 18:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крупную контрабанду фруктов пресекла белорусская таможня. В общей сложности 50 тонн польских груш пытались переправить в Россию под видом кондитерских изделий. Предварительно, незаконный груз оценили в 160 тысяч рублей. Правонарушение вскрыли сотрудники оперативной таможни. При проведении специального мероприятия на трассе Минск - Гомель остановили автомобиль Scania. Во время осмотра грузового отсека выяснилось, что небольшое количество заявленных шоколадных конфет и печенья использовалось в качестве маскировки для груш. Аналогичная картина и с двумя другими фурами, которые следовали в Россию. Причем зефир, который использовался для отвода глаз, был уже с истекшим сроком годности. ГТК начал административные процессы, законом предусмотрен штраф до половины стоимости незаконно перевозимого товара.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Крупную контрабанду фруктов пресекла белорусская таможня. В общей сложности 50 тонн польских груш пытались переправить в Россию под видом кондитерских изделий....
 
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