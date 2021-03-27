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«Группу окружила милиция». В Новогрудке люди пришли на экскурсию - а попали в РОВД

27.03.2021 18:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу днем в Новогрудке должна была пройти экскурсия об истории новогрудских татар. Но она так и не началась — всех участников экскурсионной увезли в милицию.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании 10 человек в Новогрудке, которые пришли на экскурсию, местный работник музея уточняет — в милицию забрали около 14−15 человек.

— Они пришли в музей, оплатили экскурсию по городу — хотели послушать историю новогрудских татар. В два часа сотрудница музея Анастасия Грицкевич вышла к группе на площадь, но ей не дали даже начать экскурсию. Группу окружила милиция, — рассказывает ее коллега, сотрудница Новогрудского историко-краеведческого музея.

Эта группа людей обычно приходит на экскурсию по воскресеньям, но в этот заказали услугу на субботу, говорят в музее, уточнив, что участники группы не махали флагами и не были никак обозначены.

— Экскурсовода не забрали. Она через несколько минут [после выхода к группе] пришла в музей, попросила кассира вернуть деньги, потому что экскурсия не состоялась, отнесла их группе. Людей какое-то время держали на площади, пока им не вернули деньги за экскурсию, а потом увезли в РОВД.

Спустя несколько часов некоторых задержанных начали отпускать. По данным на 18 часов, из милиции вышли как минимум четверо местных жителей. Известно, что на участников экскурсии составляли протоколы опроса лиц, подозреваемых в совершении административного нарушения.

Это не первое задержание участников экскурсии в Новогрудке. 31 января во время воскресной экскурсии по городу задержали сертифицированного экскурсовода и создательницу Музея еврейского сопротивления в Новогрудке, а также сотрудницу Новогрудского историко-краеведческого музея Тамару Вершицкую и бывшего директора местной гимназии 72-летнего Александра Быстрика, который до экскурсии так и не дошел.

 
 
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Экскурсия в Новогрудке закончилась в отделении милиции
 
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