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Смысл - не важно, какая песня, важно, какую страну ты представляешь

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Решение организаторов “Евровидения” прокомментировал лидер группы "Галасы ЗМеста" То, что за дисквалификацией стоят политические мотивы, понимают и участники группы "Галасы ЗМеста". На организаторов конкурса зла не держат, ведь исполнители...

То, что за дисквалификацией стоят политические мотивы, понимают и участники группы "Галасы ЗМеста". На организаторов конкурса зла не держат, ведь исполнители получили бесплатный пиар. А пока Европейский Вещательный Союз исполнял свою партию, белорусская группа написала еще две композиции. Решение организаторов “Евровидения” прокомментировал лидер группы Дмитрий Бутаков.