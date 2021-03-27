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Решение организаторов “Евровидения” прокомментировал лидер группы "Галасы ЗМеста"

27.03.2021 20:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

То, что за дисквалификацией стоят политические мотивы, понимают и участники группы "Галасы ЗМеста". На организаторов конкурса зла не держат, ведь исполнители получили бесплатный пиар. А пока Европейский Вещательный Союз исполнял свою партию, белорусская группа написала еще две композиции. Решение организаторов “Евровидения” прокомментировал лидер группы Дмитрий Бутаков.

Дмитрий Бутаков, вокалист, лидер группы "Галасы ЗМеста": "Если посмотреть по двум песням - "Зайчик" в данном случае и "Я научу тебя" - мне кажется понятно, что вторая песня была написана не просто, чтобы попасть на конкурс. Песня на песню. И подтекст мы особо не прятали, запаковали в басню.

Смысл - не важно, какая песня, важно, какую страну ты представляешь

В данном случае все ополчились на Беларусь по известным только им причинам. И я вас уверяю, нашу «Дудочку» если бы пела совершенно другая группа, никаких проблем и ажиотажа такого не было бы".

Организаторы "Евровидения" не могут внятно объяснить свои претензии к новой песне группы "Галасы ЗМеста"
 
 
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То, что за дисквалификацией стоят политические мотивы, понимают и участники группы "Галасы ЗМеста". На организаторов конкурса зла не держат, ведь исполнители...
 
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