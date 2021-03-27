Свежие газеты

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Песенка спета - началась политика

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Евровидение" втянуто в очередной скандал, а "Галасы ЗМеста" получают приз зрительских симпатий Песенка спета - началась политика Решение Европейского Вещательного Совета о запрете на участие в "Евровидении" белорусской группы "Галасы ЗМеста" политически...

Решение Европейского Вещательного Совета о запрете на участие в "Евровидении" белорусской группы "Галасы ЗМеста" политически мотивировано - теперь сомнений в этом нет.Такой вывод делает в своих заголовках даже зарубежная пресса.Какие конкретно правила нарушили исполнители нашей страны и чем напугал наш простой зайчишка толерантную Европу - нам не объяснили. Но и без того очевидно: дело совсем не в песне - дело в стране.