ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Евровидение" втянуто в очередной скандал, а "Галасы ЗМеста" получают приз зрительских симпатий

27.03.2021 20:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Песенка спета - началась политика

Решение Европейского Вещательного Совета о запрете на участие в "Евровидении" белорусской группы "Галасы ЗМеста" политически мотивировано - теперь сомнений в этом нет.

"Евровидение" втянуто в очередной скандал, а "Галасы ЗМеста" получают приз зрительских симпатий


Такой вывод делает в своих заголовках даже зарубежная пресса.

"Евровидение" втянуто в очередной скандал, а "Галасы ЗМеста" получают приз зрительских симпатий


Какие конкретно правила нарушили исполнители нашей страны и чем напугал наш простой зайчишка толерантную Европу - нам не объяснили. Но и без того очевидно: дело совсем не в песне - дело в стране.


Организаторы "Евровидения" не могут внятно объяснить свои претензии к новой песне группы "Галасы ЗМеста"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Песенка спета - началась политика Решение Европейского Вещательного Совета о запрете на участие в "Евровидении" белорусской группы "Галасы ЗМеста" политически...
 
Новости дня
Новости общества
 
Информация МВД: протестная активность приближена к нулю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by