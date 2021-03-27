|
Информация МВД: протестная активность приближена к нулю
27.03.2021 20:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаши граждане сегодня продемонстрировали, что под дудочку плясать не намерены. Протестная активность приближена к нулю. По информации МВД, сегодня не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия ни в одном регионе страны. Информация в некоторых интернет-ресурсах о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, не соответствует действительности.
Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши граждане сегодня продемонстрировали, что под дудочку плясать не намерены. Протестная активность приближена к нулю. По информации МВД, сегодня не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)