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Информация МВД: протестная активность приближена к нулю

27.03.2021 20:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наши граждане сегодня  продемонстрировали, что под дудочку плясать не намерены. Протестная активность приближена к нулю. По информации МВД, сегодня не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия ни в одном регионе страны. Информация в некоторых интернет-ресурсах о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, не соответствует действительности.



Малочисленные группы с незарегистрированной символикой  замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел  для разбирательства.
 
Теги: Минск
 
 
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Наши граждане сегодня  продемонстрировали, что под дудочку плясать не намерены. Протестная активность приближена к нулю. По информации МВД, сегодня не...
 
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