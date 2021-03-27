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Возбуждено уголовное дело за размещение призывов к участию в несанкционированных мероприятиях

27.03.2021 20:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За размещение призывов к участию в несанкционированных мероприятиях  возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет. Деструктивная информация была опубликована в Telegram-каналах, в том числе признанных на территории Беларуси  экстремистскими. Такие действия подпадают под понятие "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", отметили в Следственном комитете. В это же время в ведомстве предупредили, что к уголовной ответственности будут привлекаться и люди, которые поддадутся таким призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
 
 
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За размещение призывов к участию в несанкционированных мероприятиях  возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет....
 
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