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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возбуждено уголовное дело за размещение призывов к участию в несанкционированных мероприятиях За размещение призывов к участию в несанкционированных мероприятиях возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет....

За размещение призывов к участию в несанкционированных мероприятиях возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет. Деструктивная информация была опубликована в Telegram-каналах, в том числе признанных на территории Беларуси экстремистскими. Такие действия подпадают под понятие "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", отметили в Следственном комитете. В это же время в ведомстве предупредили, что к уголовной ответственности будут привлекаться и люди, которые поддадутся таким призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях.