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Олег Жилицкий для своего района специалист уникальный

5 лет назад профессиональный хирург освоил старинное ремесло - кузнечное дело

Доктор украшает свой район

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Золотые руки талантливы во всем: хирург-кузнец из Лоева Мастер в операционной и у наковальни. Хирург из Лоева вот уже два десятилетия спасает человеческие жизни. А в свободное время меняет скальпель на молот и создает...

Мастер в операционной и у наковальни. Хирург из Лоева вот уже два десятилетия спасает человеческие жизни. А в свободное время меняет скальпель на молот и создает авторские работы. Умельца знает уже весь город: его кованые изделия стали символом местной больницы и украсили улицы родного Лоева. Когда золотые руки талантливы во всем - с хирургом–кузнецом познакомиласьПациент с травмой пальца. Кость цела, но нужно сшивать мягкие ткани. Для сельской местности - проблема частая. Признается хирург: мужчины в деревне так и норовят укоротить себе пару пальцев. Кроме медицинского юмора, Олега Жилицкого отличает виртуозное владение скальпелем и шовным материалом. В профессии - четверть века. И хоть легких травм всегда больше, нередко приходится проводить экстренные операции и спасать человеческие жизни.Олег Жилицкий для своего района специалист уникальный. В смену делает по 4 операции. А если зовет долг, готов примчаться в операционную даже среди ночи. Но когда душевная усталость накапливается, скальпель в своей руке меняет на тяжелый молот.Взял исконные методики, провел апгрейд, соорудил авторский электромолот, угольный горн сменил на газовый и стал вдыхать жизнь в холодный металл.Создать подкову в кузнечном деле – основа основ. Свою первую Олег ковал 2 часа. Сейчас хватает 30 минут.И даже инструмент в мастерской – дело рук мастера. Хирургические навыки, признается, оказались очень кстати. Вообще первой его работой когда-то стал мангал для своей семьи. Затем выковал символ медицины. Его мужчина установил у корпуса, где проводит операции. А со временем на территории больницы появился еще один – более увесистый объект.У входа в Лоевскую районную больницу встречает большое сердце. И это также дело опытных рук местного хирурга. На него в свое время ушло более 200 килограммов металла.Со временем работы доктора стали украшать и частные подворья. А в прошлом году в сердце Лоева установили самую сложную его работу - металлическое дерево любви. С тех пор на этом месте молодожены скрепляют свои узы миниатюрными замочками.Пока коллеги отмечают, что доктор умело кует и свое счастье, и чужое здоровье, сам врач хвалить себя не привык. Но за кадром отмечает, как важно для него заниматься тем, что будет делать жизнь других людей хотя бы немного лучше.