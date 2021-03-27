Источник материала: БT

Весь мир превратился в театр

Огромную роль в смешении реальности и спектакля играет насилие. Чем страшнее, тем лучше

Все это - части одной мозаики, одного большого проплаченного спектакля

Для каждого спектакля просчитывалась и аудитория, она обрабатывалась годами

Форум-театр - своеобразный коктейль психологии, психотерапии, культуры и политики

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Л.Гладкая разложит для вас приемы политтехнологий в рубрике "Площадка" Информации из зала суда сегодня много. Это последствия августовских событий 2020-го. Но как так получилось, что сотни белорусов преступили закон? Ведь мы - мирные...

Информации из зала суда сегодня много. Это последствия августовских событий 2020-го. Но как так получилось, что сотни белорусов преступили закон? Ведь мы - мирные люди. Да, есть те, кто не впервые, есть рецидивисты или те, кому уже нечего терять. Но мы видим и признания, и раскаяния, и слезы на камеру взрослых людей с налаженной жизнью, которая летит в тартарары из-за необдуманных поступков. Эти люди были приглашены в политический театр. И здесь только вам решать - вы на сцене в первом ряду или за кулисами.Как манипулируют сознанием, готовят актеров, прописывают репризы, ловят на постановку... Наш аналитик Людмила Гладкая разложит для вас приемы политтехнологий. Будьте бдительны! Оцените игру и ищите режиссеров, которые хотят славы и денег за счет судеб вас и ваших детей. Авторская рубрика "Площадка". Прямо сейчас.Здравствуйте, друзья. Меня зовут Людмила Гладкая.Нравится ли вам театр, спектакли? А такие? Разрушение Грозного, бомбежки Югославии. Афганистан. Украина. Все это тоже грандиозные спектакли.Но вот и нас втягивают в массовки, выводят на сцену, дают в руки какой-то символ. Достаточно быстро мы теряем ощущение реальности, перестаем понимать, где игра актеров, а где настоящая жизнь. Что это льется – кровь или краска? А эти люди, что упали, они играют смерть или вправду убиты?Какие представления были в нашей стране? Сначала, казалось бы, безобидные. Кормление голубей, шоу женщин в белом, уличная театрализация в день рождения главы государства. Были подобраны актеры, подготовлены мизансцены, образы, инвентарь - цветы, платья, плакаты, ленты. Был выбран символ – бело-красный. И никто особо не задумывался, шлейф каких страшных преступлений за ним тянется. Спектакли пытались устроить даже в суде.Примерим эту кальку на Беларусь. Мы ведь слышали упреки в адрес правоохранителей якобы в чрезмерной жестокости. Мы слышали жуткие рассказы, как оказывалось потом, вымышленных историй. Также нам показывали нужные фотографии, фильмы, клипы. В одном, к примеру, персонаж предстал в радикальном образе злого клоуна с окровавленным топором в руках. В другом - реки крови, много окровавленных тел, силовики представлены врагами, а преступники – героями, жертвами. В финале мы видим на их лицах злобное презрение и решимость мстить.Сцена - вся Беларусь. Цель - свергнуть власть. Наживкой изначально стали проблемы, которые действительно тревожат общество. Однако они ушли на десятый план. На первый вышли подобранные модераторы и актеры.Все мы видели, как через конкретные медиа еще задолго до выборов раскручивали нужных персон. Тот же Тихановский, который на самом деле ездил по стране, вербуя сообщников, взращивая в людях злость, агрессию, чтобы потом направить эту силу на конкретные цели. Для людей успешных, среднего класса «включили» бывшего топ-менеджера банка, для айтишников и части чиновников - беглого экс-дипломата и главу ПВТ. Затем раскручивали женское трио с применением символики, жестов. Это было настоящее реалити-шоу. Вот троица едет в машине, ест гамбургеры, говорит о своем о женском. Они такие простые, такие свои. Вроде как и ты, зритель, часть шоу. А вот сцена для узкого круга: на встрече 5 августа прошлого года обсуждают захват административных зданий и другие преступления.Частью грандиозного спектакля стали также видеообращения, «вечера поэзии», лжешахтеры, лжемедики, лжемилиционеры. Подключались известные деятели из спортивной сферы, журналистики и других.Для каждого спектакля просчитывалась и аудитория. Зачастую люди ведь не интересуются политикой. Как их увлечь, убедить в правильности нужных взглядов? Через интересы. Общество делят на группы, предложив каждой свои мессенджеры, формы подачи информации и посылы. Например, ресурс ориентирован на спортсменов и болельщиков, но он также проводит в статьях идеи агрессивного белорусского национализма, критики власти, постепенно вкладывая в головы граждан конкретные мысли. Свои крючки были и на других площадках - для айтишников, стилистов, психологов, молодых мам.Это новые политтехнологии, модные у современных онлайн-активистов.К примеру, форум-театр. Это своеобразный коктейль психологии, психотерапии, культуры и политики. Он становится все более популярным в мире как «метод развития демократии», подталкивает людей к активным действиям. Задача модератора - довести сюжет до пика конфликтности и вовремя спровоцировать резкую спонтанную эмоциональную реакцию зрителей, вывести их на сцену. Публике внушают, что так она решает проблему.Сакраментальное "Весь мир - театр, а люди в нем - актеры" в современном мире звучит зловеще. Как видим, даже культура становится политическим оружием.Что ж, вся информация об этом есть. Мыслящий зритель и сам увидит параллели в развитии протестного сюжета в Беларуси. Увидит оборудованную сцену, символы, увидит джокеров и актеров. Кстати, а знаете, почему такие артисты нашлись и не уходят? Просто уличные перфомансы оказались для них интереснее, ярче реальной жизни. Вопрос в том, смогут ли люди, охваченные навязанными иллюзиями, выбраться из зазеркалья? Смогут ли очнуться и увидеть наконец реальный мир, осознать его хрупкость? Только от зрелости общества и ответственности каждого из нас зависит, какой спектакль мы в итоге сыграем.