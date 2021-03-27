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"Нужное людям". Ул. Гагарина в Витебске превращается в современный и комфортный микрорайон
27.03.2021 22:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИз «улицы разбитых фонарей» в современный и комфортный микрорайон превращается одна из самых длинных городских артерий Витебска – улица Гагарина. Демонтаж трамвайных путей, шестиполосное движение, велодорожки, широкие тротуары и современные остановочные пункты. Менее чем за год строителям и дорожникам предстоит модернизировать три километра улично-дорожной сети. Большая перемена и в средней школе № 2 города Городок. 15 февраля здание закрыли на капитальный ремонт с тем, чтобы уже к новому учебному году открыть школу будущего. И в Иванове – это уже юг страны - тоже новостройка. Здесь возводят многофункциональный спортивный комплекс с двумя бассейнами. На всех этих объектах побывали наши корреспонденты. Время рубрики "Нужное людям".
Район Гагарина не предлагать. Эти слова в объявлениях о продаже квартир в Витебске встречаются все режеОдна из самых загруженных городских артерий меняется на глазах. На всем ее протяжении без выходных и праздников работает техника и люди.
Улица Гагарина в Витебске - долгострой. Ее реконструкция началась еще в 2005 году. Тогда в надлежащий вид привели участок на въезде в город. Возобновили работы в прошлом году. После строительства путепровода "Полоцкий" в областном центре остались деньги, и Президент дал согласие направить их на благоустройство важной для витебчан дорожной артерии.
Шесть полос движения, электробус вместо шумного трамвая, велодорожки, современные остановочные пункты - на все отведен ровно год. Параллельно со строителями работают связисты, специалисты ЖКХ, транспортники.
Открытие обновленной улицы запланировано на июльЕще один важный социальный объект в Витебской области получит паспорт готовности будущим летом. Капитальный ремонт переживает 2-я школа Городка. Строители говорят: после модернизации классы не узнают ни ученики, ни педагоги. Заменят сети, оборудуют кабинеты и учебные мастерские, столовую, появится центр допризывной подготовки. Изменится и статус школы – это будет не просто образовательный центр.
Пока идет ремонт, ученики занимаются на базе других учебных заведений Городка. Для комфорта детей и педагогов курсируют школьные автобусы. В таком режиме коллектив второй школы живет уже месяц.
У школьников из Иванова скоро появится возможность заниматься новыми видами спорта - плаванием и волейболом. Здесь идет строительство современного многофункционального спорткомплекса, под крышей которого разместятся два бассейна, игровые залы, сауна.
Объект для города значимый. Построить его мечтали давно. Деньги (стоимость комплекса - 12 миллионов рублей) выделила область. Уже возведены стены, завершают кровлю, а в некоторых помещениях идут отделочные работы. Открытие не за горами: перерезать ленточку на входе в центр здоровья планируют в сентябре.
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Из «улицы разбитых фонарей» в современный и комфортный микрорайон превращается одна из самых длинных городских артерий Витебска – улица Гагарина. Демонтаж...
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