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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так М.Петрашко: Что скрывается за красивым фасадом громких обещаний Между тем, беглые оппозиционеры, имитируя гражданскую активность, принялись создавать проект собственной конституции! И при детальном изучении...

Между тем, беглые оппозиционеры, имитируя гражданскую активность, принялись создавать проект собственной конституции! И при детальном изучении польско-литовского документа становится ясно: не за белорусов радеют разработчики!Намеки на замену бесплатной медицины страховой, бесплатного образования - выборочными грантами на обучение, да и пункт об особом порядке перехода государственной собственности в частную грозит распродажей и рек, и лесов. Что на самом деле скрывается за красивым фасадом громких обещаний - постатейно изучила