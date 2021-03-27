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М.Петрашко: Что скрывается за красивым фасадом громких обещаний
27.03.2021 22:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМежду тем, беглые оппозиционеры, имитируя гражданскую активность, принялись создавать проект собственной конституции! И при детальном изучении польско-литовского документа становится ясно: не за белорусов радеют разработчики!
Намеки на замену бесплатной медицины страховой, бесплатного образования - выборочными грантами на обучение, да и пункт об особом порядке перехода государственной собственности в частную грозит распродажей и рек, и лесов. Что на самом деле скрывается за красивым фасадом громких обещаний - постатейно изучила Мария Петрашко.
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Между тем, беглые оппозиционеры, имитируя гражданскую активность, принялись создавать проект собственной конституции! И при детальном изучении...
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