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М.Петрашко: Что скрывается за красивым фасадом громких обещаний

27.03.2021 22:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Между тем, беглые оппозиционеры, имитируя гражданскую активность, принялись создавать проект собственной конституции! И при детальном изучении польско-литовского документа становится ясно: не за белорусов радеют разработчики! 

М.Петрашко: Что скрывается за красивым фасадом громких обещаний


Намеки на замену бесплатной медицины страховой, бесплатного образования - выборочными грантами на обучение, да и пункт об особом порядке перехода государственной собственности в частную грозит распродажей и рек, и лесов. Что на самом деле скрывается за красивым фасадом громких обещаний - постатейно изучила Мария Петрашко.

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О санкционном бумеранге - Мария Петрашко
 
 
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Между тем, беглые оппозиционеры, имитируя гражданскую активность, принялись создавать проект собственной конституции! И при детальном изучении...
 
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