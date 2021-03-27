Еще одно театрализованное политическое представление, рецензия на которое - в топе информационных лент. Скандал в евровизионном доме - Беларусь не пустили на "Евровидение"! Новая песня тех же музыкантов - группы "Галасы ЗМеста", по заявлению Европейского Вещательного Союза, "нарушает правила конкурса". Такую информацию выбросили на официальном сайте "Евровидения" накануне поздно вечером. Сегодня на звонки наших корреспондентов с надеждой получить хоть какие-то разъяснения так никто и не ответил. Впрочем, объяснимо - выходной! А вбросить скандальную новость в пятницу далеко после окончания рабочего дня - трюк старый и всем известный. Пойди потом - добейся правды! В лучшем случае к обеду понедельника придется отвечать на неудобные вопросы. А их очень много. Из разных концов Европы! Подробности того, как развивались события, в следующем репортаже.
Непонятная песенка
Ни за что, ни про что, на авось, просто так шел зайчик, упал в лисью нору и пропал. А еще нарушил правила конкурса эстрадной песни среди стран - членов Европейского Вещательного Союза... Но с чего все начиналось? История достойна внимания сценаристов. Сначала была песня про дудочку, которая набрала в интернете более миллиона просмотров, далеко опередив всех других исполнителей. Европейские эксперты рассмотрели в тексте политический подтекст и наказали переделывать.
По слухам, к безобидной "Дудочке" европейские эксперты подошли вполне серьезно
В поисках скрытых смыслов привлекали языковеда, он вроде и натянул сову на глобус, т. е. связал-таки текст песни с политическими событиями, происходящими то ли в Беларуси, то ли за ее пределами. Как сплетничают в кулуарах ЕВС, выглядело невероятно неубедительно, и мнения внутри референтной группы разделились - многие были готовы допустить "Галасы" на конкурс.
Какая строчка или слова песенки про "Дудочку" народной группы говорят о политике, белорусам сказать не могли. То есть, песню вполне можно было трансформировать, но в каком направлении - никто в ЕВС объяснить не смог. Вот фрагмент письма - ответа на вопрос: что именно надо поменять в песне? Общий смысл - поменяйте хоть что-нибудь.
Как вы понимаете, ни референтная группа, ни ЕВС не будут вмешиваться, прямо указывая на определенные тексты или конкретные части песни, которые должны быть удалены, поскольку, как вы поняли, проблема более тонкая, чем эта. Мы ожидаем, что вы представите новую запись или измененную запись, возможно, с той же музыкальной композицией или группой, но определенно с другой историей и текстом. После подачи заявки референтная группа изучит внесенные изменения и оценит соответствие измененного акта правилам конкурса песни "Евровидение".
Ответ один: все очень тонко, мол, надо что-то подправить. Белтелерадиокомпания откликнулась на просьбу ЕВС, а группа откликнулась на просьбу БТ и написала новую композицию. Ведь первая уже жила своей полноценной звездной жизнью. Как видим, и другой вариант не подпал под евровизионные представления о пределах допустимого.
Опять непонятная песенка
Европейский Вещательный Союз и контрольная группа, управляющий совет "Евровидения“, внимательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса, гарантирующие, что конкурс не будет использован в чьих-либо интересах и что его репутация не будет подорвана.
Тут уже самые антибелорусские критики стали задавать вопросы: так отстранить хотят песню или все-таки страну? Похоже – страну, и аргументик нашелся - мол, мнение народа учли. Что такое мнение народа - нам-то после событий прошлого года объяснять не надо. Коллаборационистские ушки быстро выросли у одних из виновников торжества.
То есть, расследование ЕВС следует рассматривать в контексте давления со стороны армии интернет-троллей. Это дело у них давно поставлено на поток по всем вопросам. Схему уже разложили в проекте "Понятная политика". Вот фрагмент. Хотите потравить Беларусь за рубежом - беглые неудачники для вас даже заготовки сообщений подготовили.
Конечно, в ЕВС знают цену этим сообщениям в соцсетях и травле от никчемной псевдокультурной организации, возглавляемой вечными неудачниками от белорусской культуры. О чем в кулуарах нам и признаются. Но дело-то в другом. "Евровидение" сложно назвать конкурсом, который строго хранит аполитичную целомудренность.
Конкурс вне политики?
Белорусский отстраненный зайчик мусолит капустный листок, вспоминает про 1969 год и знаменитый фестиваль Вудсток. Вот где была свобода!
А в том же году Австрия не стала участвовать в конкурсе «Евровидение» в Мадриде, поскольку не хотела отправлять своего исполнителя в страну с диктаторским режимом. Все остальные участвовали. В 1974-м в Португалии трансляция по радио песни местного участника "Евровидения" стала тайным сигналом для начала "революции гвоздик" - военного переворота, приведшего к свержению диктатуры. Чем не вариант для Беларуси? Такой шанс упустила оппозиция.
В 2006-м и вовсе гимн украинского Майдана перекочевал прямо на сцену "Евровидения". По требованию ЕВС, правда, некоторые слова поменяли, после чего эта песня, видимо, перестала быть гимном украинского Майдана. И один из самых свежих примеров песни без политики - композиция о депортации крымских татар в исполнении Джамалы.
Это только малая часть, и все прекрасно видит зритель, который понимает, почему на конкурс не едут "Галасы ЗМеста".
- Отказали не по причине политической составляющей самой песни, а из-за политики самого "Евровидения".
- "Евровидение" - политический конкурс. Доказательством является непропуск даже со второй, уже совершенно безобидной песней. Качество песни, конечно, достойно КВН, посиделок у костра, но, тем не менее, это не их дело.
- Про татар крымских можно, а про зайцев нельзя.
- Беларусь выиграла это "Евровидение", показав все нутро этого политизированного конкурса. "Галасы ЗМеста", браво!
Народное единство
Долгие годы песня от Беларуси на "Евровидении" была предметом споров и раздоров. На этапе отбора ссорились конкурсанты. Всегда были недовольные результатами голосования или решением жюри. Чего уж говорить о зрителях. И вот, наконец-то, свершилось. Беларусь не едет на "Евровидение" - и довольны абсолютно все. Критики, которые из кожи вон лезли, чтобы не допустить участников, белорусы, которые утвердились в политической тональности конкурса, и группа, которая еще полгода назад о такой популярности и не мечтала. Будем откровенны, музыкантам, конечно, могли помочь с написанием "нейтрального" текста, но это значило бы заставить творческих людей наступить на горло собственной песне. Чего, собственно, от них и добивались. С другой стороны, никто до сих пор внятно не может объяснить, что не так в текстах про дудочку и зайчика. В песне, как известно, каждый слышит то, что хочет слышать.
Мышеловка захлопнулась
В этом году на "Евровидении" все будет скучно и смешно. В погоне за тотальной толерантностью, европейскими ценностями и свободами организаторы конкурса стали их заложниками и в итоге сами попали в ловушку. Как зайчик в лисью нору.