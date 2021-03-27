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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О вопросах национальной безопасности - в "Главном эфире" с заместителем госсекретаря Совбеза Исходя из примеров мировой турбулентности и тех событий, в которые оказались втянуты наши граждане, настало время обновить концепцию национальной безопасности....

Исходя из примеров мировой турбулентности и тех событий, в которые оказались втянуты наши граждане, настало время обновить концепцию национальной безопасности. Болевой точкой становится и безопасность информационная. На вызовы будем отвечать! В том числе речь идет и о том, что у журналистов, сотрудников силового блока и всех тех, кто представляет интересы страны и людей, могут появиться телохранители. Такую возможность предусматривает проектная редакция внесения изменений в закон о государственной защите. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказалО вопросах национальной безопасности и не только. Большое интервью с заместителем госсекретаря Совбеза Александром Рахмановым смотрите в