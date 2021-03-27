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О вопросах национальной безопасности - в "Главном эфире" с заместителем госсекретаря Совбеза

27.03.2021 22:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Исходя из примеров мировой турбулентности и тех событий, в которые оказались втянуты наши граждане, настало время обновить концепцию национальной безопасности. Болевой точкой становится и безопасность информационная. На вызовы будем отвечать!  В том числе речь идет и о том, что у журналистов, сотрудников силового блока и всех тех, кто представляет интересы страны и людей, могут появиться телохранители.   Такую возможность предусматривает проектная редакция внесения изменений в закон о государственной защите. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал заместитель государственного секретаря Совбеза Александр Рахманов. 

О вопросах национальной безопасности и не только. Большое интервью с заместителем госсекретаря Совбеза Александром Рахмановым смотрите в "Главном эфире".  

 
 
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Исходя из примеров мировой турбулентности и тех событий, в которые оказались втянуты наши граждане, настало время обновить концепцию национальной безопасности....
 
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