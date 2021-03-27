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Беглые радикалы планируют дестабилизировать ситуацию в Беларуси
27.03.2021 22:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМежду тем координацией и разжиганием протестов в Беларуси занялось объединение BYPOL, сформированное сбежавшими за границу предателями из силовых органов. Радикальность и опасность этой инициативы не вызывает сомнений. Напомним, накануне был задержан подрывник, который выполнял задание BYPOL по организации терактов. В них беглые провокаторы собирались обвинить власть, а заодно вывести людей на улицы. Одно из взрывных устройств заложили в Минске, недалеко от детской площадки. Второе – в военной части в Печах. Бомбист был схвачен, взрывные устройства обезврежены.
Предотвращены два терактаС самого утра координаторы деструктивных телеграм-каналов пытались организовать выход своих радикальных сторонников на улицы. Акцент делался на тех, кто готов провоцировать милицию, а также тех, кому была уготована роль пушечного мяса для картинки. Однако никаких массовых акций не получилось. Доверие к телеграм-каналам, управляемым из-за границы, упало. Впрочем, среди тех, кто все-таки последовал инструкциям BYPOL, а это буквально очень немногочисленные сторонники протеста, обнаружились настоящие радикалы. У них при себе оказались топоры, ножи, газовые баллончики, а также сигнальные и газовые пистолеты. Эти предметы им зачем-то понадобилось иметь при себе днем, в центре города. Все они - подписчики радикальных телеграм-чатов.
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Между тем координацией и разжиганием протестов в Беларуси занялось объединение BYPOL, сформированное сбежавшими за границу предателями из силовых органов....
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