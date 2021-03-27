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Пьяный мужчина прогулялся по центру Бреста с топором
27.03.2021 22:55 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРаскольников задержан в Бресте. Пьяный мужчина привлек внимание милиционеров внешним видом и протестной символикой, с которой прогуливался сегодня днем на улице Советской. В рюкзаке 35-летнего жителя областного центра оказался алкоголь, топор и бинт. Результаты медосвидетельствования определили состояние алкогольного опьянения – 2,5 промилле. Сейчас задержанный в ИВС. Действиям брестчанина позже будет дана правовая оценка. В МВД добавили, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности и судим за кражу.
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Раскольников задержан в Бресте. Пьяный мужчина привлек внимание милиционеров внешним видом и протестной символикой, с которой прогуливался сегодня днем на улице...
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