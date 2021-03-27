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Администратор Telegram-чата "Жодино для жизни" стала фигуранткой уголовного дела

27.03.2021 22:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По данным СК, 26-летняя безработная призывала участников чата к беспорядкам и выходу на улицы города. Подозреваемая задержана и допрошена. Она дает признательные показания и раскаивается в содеянном. Действия квалифицированы как "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и сопряженная с явным неповиновением законным требованиям представителей власти". Статья Уголовного кодекса предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Администратор Telegram-чата "Жодино для жизни" стала фигуранткой уголовного дела


Для двоих жителей Могилева  наказание может быть еще более суровым

Им может грозить до 6 лет тюрьмы за подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудников милиции. По информации следователей, 32- и 21-летний  мужчины в конце января этого года записали и разместили в одной из популярных социальных сетей  видеоролик с призывами к массовому выходу граждан на улицы города и применению насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Оба подозреваемых заключены под стражу. "Все причастные  к подобного рода преступлениям  будут установлены и привлечены к уголовной ответственности", - добавили в Следственном комитете.

 
Теги: Могилев
 
 
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По данным СК, 26-летняя безработная призывала участников чата к беспорядкам и выходу на улицы города. Подозреваемая задержана и допрошена. Она дает признательные...
 
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