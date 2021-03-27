Источник материала: БT

Для двоих жителей Могилева наказание может быть еще более суровым

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администратор Telegram-чата "Жодино для жизни" стала фигуранткой уголовного дела По данным СК, 26-летняя безработная призывала участников чата к беспорядкам и выходу на улицы города. Подозреваемая задержана и допрошена. Она дает признательные...

По данным СК, 26-летняя безработная призывала участников чата к беспорядкам и выходу на улицы города. Подозреваемая задержана и допрошена. Она дает признательные показания и раскаивается в содеянном. Действия квалифицированы как "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и сопряженная с явным неповиновением законным требованиям представителей власти". Статья Уголовного кодекса предусматривает до 3 лет лишения свободы.Им может грозить до 6 лет тюрьмы за подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудников милиции. По информации следователей, 32- и 21-летний мужчины в конце января этого года записали и разместили в одной из популярных социальных сетей видеоролик с призывами к массовому выходу граждан на улицы города и применению насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Оба подозреваемых заключены под стражу. "Все причастные к подобного рода преступлениям будут установлены и привлечены к уголовной ответственности", - добавили в Следственном комитете.