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Минчане наводят порядок в своих дворах

27.03.2021 22:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда весь город - наш общий дом! Белорусы сегодня вместе со службами ЖКХ своих городов вышли на благоустройство, наведение порядка и озеленение улиц и дворов! Субботнику благоволила по-настоящему теплая весенняя погода. А труд на свежем воздухе  вдвойне приятен: ведь это и комфорт проживания, и возможность пообщаться с соседями. Тон всему мегаполису задал микрорайон Сухарево. Здесь трудились и пенсионеры, и школьники. Результат тоже общий - ухоженный и красивый город. Акцент этой весной в Минске - на наведение порядка именно на дворовых территориях. Впрочем, как убедился Алексей Кондратенко, центральные улицы, парки и проспекты столицы  весной также уже привычно хорошеют. 

Минчане наводят порядок в своих дворах


Комфорт в образовании - это еще и благоустроенная территория вокруг того места, где учишься. 9-классники столичной школы № 6 ни в чем не отстают от родителей и учителей. Взялись за уборку дворов и участка около стадиона, значит - на равных! 

Физический труд на свежем воздухе - это и разминка, и общение, но главное, конечно, результат

Жители микрорайона Сухарево сегодня показали всей столице мастер-класс. Трудились от души: убрали мусор и листву, обрезали кустарники, где нужно - покрасили и обновили бытовые постройки. Одним словом, приход весны встретили со смыслом! 

В этом году в Минске капитальный ремонт выполнят на 15 дворовых территориях 

Было бы желание потрудиться, а рабочий инвентарь всегда найдется! В этом поможет любое ЖЭУ. Сами же коммунальные службы города нацелены и на более основательные преобразования улиц и дворов. 
В этом году в Минске капитальный ремонт выполнят на 15 дворовых территориях, которые объединяют 25 домов. И, конечно, по традиции город, независимо от района, продолжит зеленеть.  Свой вклад в общее дело озеленения столицы сегодня внесли и ветераны-интернационалисты. Вдоль набережной Свислочи они вместе с молодежью высадили аллею из 16 кленов. Хорошее дополнение к прошлогодним 25 рябинам.
 


Субботники продлятся весь апрель  

Каждый день коммунальные службы Минска проводят уборку. Объемы большие. Например, после зимы нужно помыть более 2 тысяч остановок общественного транспорта. Покрасить опоры наружного освещения,  а в столице свыше 107 тысяч светильников. И это, не говоря о шести сотнях улиц и проспектов мегаполиса, где почистят бордюры и тротуары. Конечно, это работа для профи. Но каждый желающий горожанин сможет навести порядок у себя во дворах. Субботники продлятся весь апрель. 

 
Теги: Минск
 
 
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Когда весь город - наш общий дом! Белорусы сегодня вместе со службами ЖКХ своих городов вышли на благоустройство, наведение порядка и озеленение улиц и дворов!...
 
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