ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналистам государственных СМИ смогут дать охрану и изменить внешность

28.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар – Sputnik. В проекте закона "О государственной защите" предусмотрена возможность предоставления телохранителей журналистам государственных средств массовой информации. 

© Sputnik
Кривошеев: 6 журналистов из-за травли получили инфаркты и инсульты

Об этом в эфире "Беларусь 1" рассказал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов.

По словам замглавы Совбеза, на представителей государственных медиа также будут распространяться дополнительные меры защиты, которые будут приниматься "в установленном порядке по решению министра внутренних дел". Такие меры "позволят сберечь их здоровье, жизнь, имущество от любых преступных посягательств", добавил Рахманов.

"Довольно широкий спектр этих мероприятий, начиная от физической защиты и вплоть до легендирнования их данных и даже предусмотрена такая норма, как изменение внешности", - сказал Рахманов.

Ранее глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщал о том, что с августа 2020 года сотни белорусских журналистов из государственных СМИ подверглись и подвергаются буллингу, получили угрозы, несколько из них из-за травли перенесли инсульты и инфаркты.

По словам главы БСЖ, доклад о буллинге и травле более 400 журналистов из государственных СМИ в Беларуси был направлен в ОБСЕ, но ответа на него не поступило. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме телохранителей, на законных основаниях можно будет также провести легендирование данных и даже изменить внешность.
 
Новости дня
Новости общества
 
М.Петрашко: Что скрывается за красивым фасадом громких обещаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by