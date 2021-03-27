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Журналистам государственных СМИ смогут дать охрану и изменить внешность
28.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. В проекте закона "О государственной защите" предусмотрена возможность предоставления телохранителей журналистам государственных средств массовой информации.
Об этом в эфире "Беларусь 1" рассказал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов.
По словам замглавы Совбеза, на представителей государственных медиа также будут распространяться дополнительные меры защиты, которые будут приниматься "в установленном порядке по решению министра внутренних дел". Такие меры "позволят сберечь их здоровье, жизнь, имущество от любых преступных посягательств", добавил Рахманов.
"Довольно широкий спектр этих мероприятий, начиная от физической защиты и вплоть до легендирнования их данных и даже предусмотрена такая норма, как изменение внешности", - сказал Рахманов.
Ранее глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщал о том, что с августа 2020 года сотни белорусских журналистов из государственных СМИ подверглись и подвергаются буллингу,
По словам главы БСЖ, доклад о буллинге и травле более 400 журналистов из государственных СМИ в Беларуси был направлен в ОБСЕ, но ответа на него не поступило.
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Кроме телохранителей, на законных основаниях можно будет также провести легендирование данных и даже изменить внешность.
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