Журналистам государственных СМИ смогут дать охрану и изменить внешность

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар – Sputnik. В проекте закона "О государственной защите" предусмотрена возможность предоставления телохранителей журналистам государственных средств массовой информации.

Об этом в эфире "Беларусь 1" рассказал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов.

По словам замглавы Совбеза, на представителей государственных медиа также будут распространяться дополнительные меры защиты, которые будут приниматься "в установленном порядке по решению министра внутренних дел". Такие меры "позволят сберечь их здоровье, жизнь, имущество от любых преступных посягательств", добавил Рахманов.

"Довольно широкий спектр этих мероприятий, начиная от физической защиты и вплоть до легендирнования их данных и даже предусмотрена такая норма, как изменение внешности", - сказал Рахманов.

Ранее глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщал о том, что с августа 2020 года сотни белорусских журналистов из государственных СМИ подверглись и подвергаются буллингу, получили угрозы, несколько из них из-за травли перенесли инсульты и инфаркты.

По словам главы БСЖ, доклад о буллинге и травле более 400 журналистов из государственных СМИ в Беларуси был направлен в ОБСЕ, но ответа на него не поступило.