Автопробег сторонников Лукашенко побывал на минской площади Бангалор

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар ― Sputnik. Традиционный автопробег сторонников действующего президента Беларуси проехал в субботу по Минску и добрался до площади Бангалор. Колонна автомобилей приехала днем на "анонсированное оппозицией место проведения акции протеста", сообщили в Telegram-канале ATN_News.

© Sputnik / Виктор Толочко Участники автопробега в поддержку властей в субботу 27 марта в центре Минска

Участники автопробега отметили, что в Минске "на площади Якуба Коласа - тишина благодать, на площади Бангалор – тоже все спокойно".

Ранее в МВД республики рассказали, что малочисленные группы протестующих с незарегистрированными бело-красно-белыми влагами были замечены в Минске, некоторые были доставлены в РОВД для разбирательства.

Также в МВД опровергли появившуюся в соцсетях и ряде Telegram-каналов о массовых задержаниях протестующих в Минске, в частности, в районе площади Бангалор, а также о перекрытии движения в районе Октябрьской площади столицы.

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