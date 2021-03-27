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Автопробег сторонников Лукашенко побывал на минской площади Бангалор
28.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар ― Sputnik. Традиционный автопробег сторонников действующего президента Беларуси проехал в субботу по Минску и добрался до площади Бангалор. Колонна автомобилей приехала днем на "анонсированное оппозицией место проведения акции протеста", сообщили в Telegram-канале ATN_News.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники автопробега в поддержку властей в субботу 27 марта в центре Минска
Участники автопробега отметили, что в Минске "на площади Якуба Коласа - тишина благодать, на площади Бангалор – тоже все спокойно".
Ранее в МВД республики рассказали, что малочисленные группы протестующих с незарегистрированными бело-красно-белыми влагами были замечены в Минске, некоторые были доставлены в РОВД для разбирательства.
Также в МВД опровергли появившуюся в соцсетях и ряде Telegram-каналов о массовых задержаниях протестующих в Минске, в частности, в районе площади Бангалор, а также о перекрытии движения в районе Октябрьской площади столицы.
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Традиционный автопробег в поддержку действующих властей в субботу ездил по улицам белорусской столицы, отмечая, что "в городе все спокойно".
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