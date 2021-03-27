﻿ Автопробег сторонников Лукашенко побывал на минской площади Бангалор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автопробег сторонников Лукашенко побывал на минской площади Бангалор

28.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мар ― Sputnik. Традиционный автопробег сторонников действующего президента Беларуси проехал в субботу по Минску и добрался до площади Бангалор. Колонна автомобилей приехала днем на "анонсированное оппозицией место проведения акции протеста", сообщили в Telegram-канале ATN_News. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Участники автопробега в поддержку властей в субботу 27 марта в центре Минска

Участники автопробега отметили, что в Минске "на площади Якуба Коласа - тишина благодать, на площади Бангалор – тоже все спокойно".

Ранее в МВД республики рассказали, что малочисленные группы протестующих с незарегистрированными бело-красно-белыми влагами были замечены в Минске, некоторые были доставлены в РОВД для разбирательства.

Также в МВД опровергли появившуюся в соцсетях и ряде Telegram-каналов о массовых задержаниях протестующих в Минске, в частности, в районе площади Бангалор, а также о перекрытии движения в районе Октябрьской площади столицы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционный автопробег в поддержку действующих властей в субботу ездил по улицам белорусской столицы, отмечая, что "в городе все спокойно".
 
Новости дня
Новости общества
 
Решение организаторов “Евровидения” прокомментировал лидер группы "Галасы ЗМеста"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by