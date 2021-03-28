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Педиатру - сутки, пенсионеркам - штрафы. В Кобрине женщин осудили за украшение парка к Дню Воли

28.03.2021 08:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кобрине осудили четырех задержанных 24 марта женщин, которые хотели украсить городской парк к Дню Воли, сообщает газета «Новы Час».


Женщин задержали 24 марта после 23.00 во время прогулки в парке. До суда четверых из них отправили в ИВС. Там кобринчанки объявили голодовку. Пятую задержанную — многодетную мать Марину Жук — отпустили после составления протокола.

26 марта женщин привезли в суд. Их обвинили в «распространении бело-красно-белых лент и листовок». Кроме того, милиционеры изъяли у женщин пакет бумажных цилиндров белого цвета с красной полосой. Задержанные в суде пояснили, что хотели украсить парк к Дню Воли.

Судья Вадим Зданович наказал 7 сутками ареста врача-педиатра Юлию Рафалович. Трое пенсионерок — Людмила Белоусова, Ольга Алексиюк, Инна Суджум — получили штрафы в 10 базовых. Юлия Рафалович просила судью отсрочить наказание в связи со служебной необходимостью. Но судья не удовлетворил ходатайство — и врача отправили отбывать наказание.

 
 
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