Педиатру - сутки, пенсионеркам - штрафы. В Кобрине женщин осудили за украшение парка к Дню Воли

Источник материала: Tut.by

В Кобрине осудили четырех задержанных 24 марта женщин, которые хотели украсить городской парк к Дню Воли, сообщает газета «Новы Час» .





Женщин задержали 24 марта после 23.00 во время прогулки в парке. До суда четверых из них отправили в ИВС. Там кобринчанки объявили голодовку. Пятую задержанную — многодетную мать Марину Жук — отпустили после составления протокола.

26 марта женщин привезли в суд. Их обвинили в «распространении бело-красно-белых лент и листовок». Кроме того, милиционеры изъяли у женщин пакет бумажных цилиндров белого цвета с красной полосой. Задержанные в суде пояснили, что хотели украсить парк к Дню Воли.

Судья Вадим Зданович наказал 7 сутками ареста врача-педиатра Юлию Рафалович. Трое пенсионерок — Людмила Белоусова, Ольга Алексиюк, Инна Суджум — получили штрафы в 10 базовых. Юлия Рафалович просила судью отсрочить наказание в связи со служебной необходимостью. Но судья не удовлетворил ходатайство — и врача отправили отбывать наказание.