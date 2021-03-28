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«Цены на топливо не растут, они изменяются». Тест: кто это сказал?
28.03.2021 08:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Иногда из уст представителей власти и приближенных к ним лиц вылетают такие громкие фразы, что они тут же разлетаются по всем СМИ и телеграм-каналам. В этой шумихе можно и подзабыть, кто же конкретно автор того или иного высказывания. Предлагаем вспомнить в тесте авторов наиболее запоминающихся слов последнего времени.
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Предлагаем вспомнить в тесте авторов наиболее запоминающихся слов последнего времени.
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