«Цены на топливо не растут, они изменяются». Тест: кто это сказал?

Источник материала: Tut.by

Иногда из уст представителей власти и приближенных к ним лиц вылетают такие громкие фразы, что они тут же разлетаются по всем СМИ и телеграм-каналам. В этой шумихе можно и подзабыть, кто же конкретно автор того или иного высказывания. Предлагаем вспомнить в тесте авторов наиболее запоминающихся слов последнего времени.