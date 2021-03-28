|
Почти вся Европа перешла на летнее время
28.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Почти все страны Европы перешли в это воскресенье на летнее время, стрелки часов переведены на час вперед.
В этом году переход на летнее время произошел в ночь с 27 на 28 марта. Но не все страны Европы перевели часы – этого не делают в Беларуси и России.
Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии сообщило, что страна выступила с инициативой положить конец практике перехода на летнее время, за предложение два года назад проголосовал Европарламент.
Этот вопрос в настоящее время находится на реализации, его должен рассмотреть Совет ЕС. Это должно было произойти еще в прошлом году, но дискуссии помешала пандемия.
Перевод стрелок на час вперед сейчас принят во всех странах Евросоюза.
Переход на летнее время введен в европейских странах в начале 1980-х. Беларусь отказалась от этой практики в 2011 году, вслед за Россией.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финляндия в 2019 году выступила с инициативой покончить с переводом стрелок, этот вопрос должен рассмотреть Совет ЕС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)