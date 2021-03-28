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«До 2020-го говорил, что не буду заниматься уголовными делами». Адвокат Зикрацкий - о лишении лицензии
28.03.2021 09:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сергей Зикрацкий — один из лучших белорусских адвокатов, специализировался на авторском и корпоративном праве. Говорил, что никогда не будет заниматься уголовными делами, но 2020 год все изменил — силовики взялись за журналистов, интересы которых он раньше представлял. «У меня не было сомнений, защищать ли их», — говорит адвокат. На днях Зикрацкий
— Сергей, было ли для вас ожидаемым решение комиссии о прекращении адвокатской лицензии?
— Я знал об этом еще летом. Вопрос был только, когда это произойдет. Так что это не было сюрпризом. 16 членов комиссии единогласно решили, что действие моей лицензии нужно прекратить. Честно говоря, я не отвечал на вопросы так, как они хотели. По опыту других адвокатов, которые проходили через эту процедуру, я уже знал, что их просто валили — отвечаешь на вопрос о трудовом праве, тут же перескакивают на вопрос о таможенном, потом спрашивают из уголовного права, дальше — по интеллектуальному, то есть при желании всегда можно найти вопрос, на который ты сходу не ответишь. Поэтому я на все вопросы говорил: ответ можно найти в таком-то нормативно-правовом акте, если хотите, я сейчас его открою и зачитаю дословную формулировку. Моя позиция заключалась в том, что я не могу отвечать огульно, при работе с клиентами я всегда ссылаюсь на нормативно-правовые акты, использую дословные формулировки при обосновании. Членов комиссии такой подход не устроил. А до этого мы обсуждали мои комментарии в СМИ, из-за которых меня и вызвали на комиссию.
— Почему вы ожидали, что еще летом вас могут лишить права на работу?
— Когда Виктор Бабарико
— Вы же знали, что адвокатов и раньше лишали лицензий, когда они представляли интересы оппонентов власти. Почему вы заняли активную позицию?
— Есть работа, но есть и чувство собственного достоинства. Если уж берешься защищать людей, уже не стоит вопрос, потеряешь ли право на деятельность. Адвокат обязан защищать своих клиентов, что я и делал. Никаких сомнений у меня не было.
— Но уголовными делами вы ведь раньше не занимались?
— Я начал заниматься ими в 2020 году. До этого говорил, что никогда в жизни не буду работать с уголовным правом. Я пришел в адвокатуру только из-за того, что была реформа, и я как юрист был лишен возможности представлять интересы клиентов в экономических судах. Так что я всегда был юристом, который работал с бизнесом. Но настал 2020 год, который все перевернул не только в моей жизни, но и в жизни всего белорусского общества. Когда журналисты, которых я защищал в административных процессах, которых я хорошо знаю, стали фигурантами уголовных дел, у меня не было сомнений, защищать ли их. Так было сначала с Катериной Андреевой, а потом и с Аллой Шарко.
— Юристы окрестили 2020-й годом «правового дефолта». Можете рассказать, что вас впечатлило больше всего?
— Сложно выделить что-то одно. Наверное, поиски дна. Потому что каждый раз, когда появлялось то, что выходило за рамки право, казалось, что вот — это дно, но оказывалось, что нет, может быть еще хуже. Не зря же появилась фраза, что «дна нет». Сначала адвокатов перестали пускать в отделения милиции и изоляторы временного содержания, дальше начались суды по скайпу — клиентов перестали доставлять на процесс, потом в судах стали выступать свидетели в балаклавах и с измененными данными. С каждым днем становилось все хуже. Начали сажать за флаги на балконах, за чтение книг в электричке. Так что меня в целом впечатлила установка, при которой не до законов.
— Что вам давало силы продолжать работу, когда было очевидно, что закон не работает?
— Вера в то, что я делаю все правильно. Я понимал, что скорее всего, результат в суде будет отрицательным — человек поедет на сутки или получит срок, если речь про уголовное дело. Но как адвокат я должен сделать все, что в моих силах, чтобы доказать невиновность клиента. Кроме того, присутствие адвоката в процессе осложняет принятие незаконных решений. И с моральной, и с профессиональной точки выносить обвинительные решения менее комфортно, потому что адвокат обращает внимание на все нарушения. Я надеюсь, что незаконные решения со временем будут отменены. А для этого все нарушения должны быть зафиксированы, в том числе в жалобах на постановления и приговоры.
Я понимал, что по делу журналисток «Белсата», скорее всего, будет обвинительный приговор. А когда на государственном телеканале появился сюжет обвинительного содержания с данными, которые содержались в материалах дела, мы вместе с Катериной поняли, что наказание будет суровое. Но мы все равно намерены обжаловать приговор. Как бы ни было тяжело, я оптимист и все-таки верю в лучшее.
— У вас была надежда, что суды изменят свою практику после событий августа 2020 года?
— Да, такая надежда была. После того, как в августе досрочно выпустили задержанных, после того, как на улицы выходили сотни тысяч белорусов, я очень надеялся, что ситуация изменится. Были сигналы, что судьи готовы уйти. Но по итогу можно сказать, что система оказалась сильнее, изменений не произошло.
— Какие риски несет зажимание адвокатуры?
— Боюсь, что адвокатура полностью станет институтом в государственной системе. В ситуации, когда все руководство будет согласовываться или назначаться Минюстом, когда стажеры будут проходить фильтр в министерстве, мы получим адвокатуру, которая будет полностью зависеть от госоргана, у которого есть удобный инструмент в виде аттестации, в любой момент можно лишить лицензии «неудобного» специалиста. И это может коснуться не только так называемых «политических дел». Может случиться так, что адвокаты будут бояться активно защищать клиентов, чтобы не потерять работу.
— Неужели это еще не произошло? Большинство адвокатов и так этого боятся и стараются не высовываться. В народе давно говорят, что адвокат ничего не решает, ни на что не влияет, это просто почтальон между обвиняемым и его родными.
— Я знаю, что такое мнение существует, но я с ним не согласен. Несмотря на то, что количество оправдательных приговоров в Беларуси невысокое, роль адвоката, особенно на стадии предварительного следствия, существенная. У адвоката есть возможность поговорить с клиентом, обсудить с ним линию защиты, и если ее придерживаться, есть шанс, что дело не дойдет до суда либо обвинение будет переквалифицировано на более мягкое. Но это применимо к ситуации, когда работает право. В ситуации, когда «не до законов», роль адвоката сводится к минимуму.
— Как вы считаете, дойдет ли до того, что адвокатов, которые работают индивидуально и в бюро,
— Я оцениваю эту угрозу как очень серьезную. Был первый проект закона, на днях появился второй проект — все идет к тому. Я обсуждал этот вопрос с коллегами, многие говорят, что не видят своего места в такой будущей адвокатуре. Если это произойдет, мы увидим массовый отток из адвокатуры на протяжении 6−12 месяцев после вступления в силу закона. Их заменят выпускники юрфаков, а также бывшие сотрудниками правоохранительных органов и судов, для них, кстати, предполагается упрощенная процедура получения лицензии.
— У многих высокопоставленных чиновников, судей и силовиков в адвокатуре работают родственники — супруги, дети, причем часто в адвокатских бюро. Неужели эти связи не помогут сохранить возможность работать, как раньше? Ведь это и вопрос денег.
— Не думаю, что эти люди имеют серьезное влияние на изменение закона. Механизм лоббирования на сегодня маловероятный. Разработчики заинтересованы в том, чтобы закон был принят именно в таком виде.
— Из
— Думаю, количество лишенных гораздо меньше того количества адвокатов, которых государство не хотело бы видеть в профессии, раза в три меньше. Так что вряд ли вопрос будет решен таким образом. Законопроект согласовывается, есть большая вероятность, что уже в апреле он поступит в парламент. Мало времени для маневра.
— Какая дальнейшая перспектива у адвокатов, которые потеряли лицензию? Вы уже знаете, чем будете заниматься?
— У меня пока нет плана. Есть несколько недель, когда моя лицензия еще действует, за это время нужно максимально помочь всем клиентам, встретиться с ними, обсудить, кто дальше может оказывать им юридическую помощь. Потом буду искать работу. Что касается перспектив в целом, все зависит от ситуации в стране. На сегодня бизнес довольно плохо себя чувствует, у него нет возможности взять к себе всех, кто покинет адвокатуру. Тем более, многое зависит от специализации адвоката, насколько знания и опыт можно применить в другой сфере.
— Поддержали ли вас люди после того, как стало известно о лишении лицензии?
— Я знаю, что мои клиенты меня ценят, что у меня есть определенный авторитет среди коллег, но честно говоря, не думал, что волна поддержки будет такой огромной. Я получил сотни сообщений, в том числе от незнакомых людей, вся лента в соцсетях была с постами в мою поддержку, клиенты и коллеги пришли к зданию Минюста, мне даже написали из службы доставки магазина, где я пару лет назад что-то заказывал. Может быть, это прозвучит банально, но в 2020 году мы действительно узнали очень много о себе и своем народе. Я вижу, как люди борются за свой выбор. И ни о чем не жалею. Если бы я сложил руки и делал вид, что ничего не происходит, мне было бы стыдно. А я как адвокат делал все, что мог.
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«До 2020-го говорил, что не буду заниматься уголовными делами». Адвокат Зикрацкий - о лишении лицензии
Спросили у Сергея, что будет с адвокатурой дальше и как он видит свою дальнейшую работу.
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