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Проект закона: силовикам и сотрудникам госСМИ при необходимости дадут телохранителя и даже изменят внешность

28.03.2021 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У журналистов (очевидно, имеются в виду сотрудники госСМИ. — Прим. TUT.BY), сотрудников силового блока и «всех тех, кто представляет интересы страны и людей», могут появиться телохранители — и не только. Такую возможность предусматривает проектная редакция внесения изменений в закон «О государственной защите». О этом в эфире госТВ заявил заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов.


Сотрудник СТВ Григорий Азаренок

Планируется, что по решению министра внутренних дел, в том числе и эти категории граждан будут иметь право на дополнительные меры защиты, которые «позволят сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств».

В законе предусмотрены различные меры такой защиты — «от физической защиты и вплоть до даже легендирования их данных», и даже, при необходимости, изменения внешности, заявил Рахманов.

Напомним, что пока, до возможных изменений, под действие закона о госзащите попадают судьи, должностные лица правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудники органов государственной охраны и их близкие.

 
 
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Такую возможность предусматривает проектная редакция внесения изменений в закон «О государственной защите».
 
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