На «Гродно Азот» произошла аварийная остановка цеха по производству метанола

Источник материала: Tut.by

27 марта в 12.30 произошла аварийная остановка цеха по производству метанола на «Гродно Азот». Об этом сообщает «Гродненский химик».



Фото: Вестник Белнефтехима

Причиной инцидента стал отказ системы автоматического управления оборудования по производству водорода и метанола.

В 14.00 оборудование перезапустили.

Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.