|
На «Гродно Азот» произошла аварийная остановка цеха по производству метанола
28.03.2021 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 марта в 12.30 произошла аварийная остановка цеха по производству метанола на «Гродно Азот». Об этом
Причиной инцидента стал отказ системы автоматического управления оборудования по производству водорода и метанола.
В 14.00 оборудование перезапустили.
Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)