ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На «Гродно Азот» произошла аварийная остановка цеха по производству метанола

28.03.2021 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

27 марта в 12.30 произошла аварийная остановка цеха по производству метанола на «Гродно Азот». Об этом сообщает «Гродненский химик».


Фото: Вестник Белнефтехима

Причиной инцидента стал отказ системы автоматического управления оборудования по производству водорода и метанола.

В 14.00 оборудование перезапустили.

Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.
 
Новости дня
Новости общества
 
Католики празднуют Вербное воскресенье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by