Католики празднуют Вербное воскресенье

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 28 марта, у католиков Вербное воскресенье. Это большой праздник во время Великого поста — с этого дня начинается Страстная неделя перед Пасхой.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Это очень важный праздник у самого завершения поста, он открывает новый этап недели, когда мы будем особенно переживать страсти Христа, — рассказывал TUT.BY пресс-секретарь католической церкви в Беларуси Юрий Санько. — Если посмотреть на литургию, то читаются два Евангелия. Первое Евангелие читается перед освящением верб, когда Иисус въезжает торжественно в Иерусалим и все кричат ему: «Хасанна». Это значит, слава сыну Давида. И второе Евангелие — мука Иисуса: описание моментов задержания, издевательств и смерти. Получается, что у каждого из нас есть выбор: либо мы стоим в претории и обвиняем Иисуса, либо мы его выбираем за своего Господа и Спасителя и прославляем его.

Вербное воскресенье — это массовая служба в костелах, верующие приходят освящать вербочки. В этом году, как и в прошлом, действуют противоэпидемические нормы, поэтому прихожане должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, перед входом в храм обрабатывать руки антисептиком. В костелах на входе специально для этого поставили дозаторы с антисептиками.

Самый строгий пост у католиков — на предстоящей неделе. В пятницу можно есть хлеб и пить воду. Но это остается на усмотрение самого верующего, поясняет Юрий Санько. В четверг начинается пасхальное триденствие — три дня, когда верующие вспоминают важные моменты.

— В четверг мы вспоминаем установление Евхаристии, потом плавный переход на пятницу, когда нет службы, но есть почитание креста. C пятой недели Великого поста все кресты в костелах завешаны — это время заглянуть в свое сердце, потому что в Великую пятницу мы откроем кресты и увидим пробитое сердце Христа на кресте. Это подготовка и ожидание момента нашего искупления.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Юрий Санько объясняет, что в пятницу будет целование креста. Чтобы соблюсти противоэпидемические нормы во время пандемии COVID-19, после каждого человека крест должны продезинфицировать — протереть его салфеткой.

Во многих храмах службы будут транслироваться на улицу, чтобы минимизировать риски заражения. Вербочки будут освящать и в храме, и на улице. Также будет онлайн-трансляция служб, чтобы люди могли поучаствовать в них из дома.

— Мы призываем и просим людей в храмах соблюдать дистанцию, быть в масках, помнить, что знак мира мы передаем поклоном головы, а не пожатием руки. Перед причастием священник обрабатывает руки антисептиком, сам он в маске, — объясняет Юрий Санько.

Сегодня вербочки будут освящать перед каждой службой в костелах. Расписание служб можно узнать в своем храме. Обычно прихожане стараются максимально украсить вербочки, но можно принести освятить только веточки. Освященная вербочка хранится год до следующего Великого поста, потом ее приносят в храм. Там вербочки сжигают, а пеплом посыпают головы в пепельную среду.