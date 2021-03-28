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В Хойниках искали пропавшего трехлетнего малыша - и посмотрите, где нашли

28.03.2021 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Хойниках пропал трехлетний малыш. Искали сначала родственники и соседи, потом — милиция. Чем все закончилось, рассказали в УВД.

26 марта примерно в 21.00 в милицию позвонила местная жительница и сообщила, что пропал мальчик. Мол, ребенка ищут уже полчаса — но безрезультатно.

Туда выехали следственно-оперативная группа и экипаж милиции, который патрулировал улицы города. Милиционеры приступили к поискам мальчика. Через 40 минут малыша нашли: он спал на передних сиденьях разобранной иномарки, стоящей во дворе соседнего дома.

 
 
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Искали сначала родственники и соседи, потом - милиция. Чем все закончилось?
 
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