В Хойниках искали пропавшего трехлетнего малыша - и посмотрите, где нашли

Источник материала: Tut.by

В Хойниках пропал трехлетний малыш. Искали сначала родственники и соседи, потом — милиция. Чем все закончилось, рассказали в УВД.

26 марта примерно в 21.00 в милицию позвонила местная жительница и сообщила, что пропал мальчик. Мол, ребенка ищут уже полчаса — но безрезультатно.

Туда выехали следственно-оперативная группа и экипаж милиции, который патрулировал улицы города. Милиционеры приступили к поискам мальчика. Через 40 минут малыша нашли: он спал на передних сиденьях разобранной иномарки, стоящей во дворе соседнего дома.