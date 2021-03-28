Правозащитники: вчера в стране задержали не менее 245 человек

Источник материала: Tut.by

На утро воскресенья правозащитникам было известно минимум о 245 задержанных 27 марта в Беларуси. В МВД, напомним, заявляли, что акций протеста не было, информация о массовых задержаниях не соответствует действительности, а людей доставляют в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.





Напомним, вчера в Минске в районе площади Бангалор люди в балаклавах и с дубинками останавливали прохожих. Судя по присланным в редакцию видео, их усаживали в автозаки, к некоторым применяли силу.

Среди задержанных у площади Бангалор — минимум пять журналистов, это редакторы TUT.BY Галина Уласик и Анна Калтыгина, главред «Нашай Нiвы» Егор Мартинович, фотограф издания Надежда Бужан и корреспондент Катерина Карпицкая. Позднее всех журналистов отпустили. На Егора Мартиновича составили два протокола — за участие в акции и сопротивление при задержании. На остальных журналистов протоколы не составляли.

В МВД заявили, что «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия». Ведомство сообщает, что «информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности».

«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, — говорится в сообщении ведомства. — Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами».

По данным за 25 марта, тогда, в День Воли, правозащитникам было также известно о задержаниях не менее чем 245 человек.

То есть, за два дня на этой неделе задержали около 500 человек, из них около 400 — в Минске.