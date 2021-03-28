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245 задержанных, изменения в законах. Что происходит в Беларуси 28 марта

28.03.2021 13:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Силовики и журналисты госСМИ могут получить от властей в распоряжение телохранителей, Лукашенко поздравил ГУБОПиК с 30-летием, правозащитники сообщили о количестве задержанных. Что происходит в Беларуси.

Власти готовы охранять силовиков

Проект изменений в закон «О государственной защите» появился в Беларуси. В случае его принятия у сотрудников силовых структур, государственных СМИ и тех, кто «представляет интересны страны и людей», появятся собственные телохранители.

Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, по решению главы МВД, эти люди смогут получить «дополнительные средства защиты», которые «позволят сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств».

Рахманов отметил, что спектр подобных мероприятий «довольно широкий» - от физической защиты до «легендирования данных и даже изменения внешности».

В настоящее время под действие закона о госзащите попадают судьи, должностные лица правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудники органов государственной охраны и их близкие.

Задержания в субботу

По данным правозащитного центра «Весна», в субботу в стране силовики задержали 245 человек за попытки участия в несанкционированных мероприятиях. При этом 37 из них отпустили, в тюрьме остаются 59 женщин и 131 мужчина. Двоих из РУВД увезли на скорой.

Всего за 25 и 27 марта задержали 500 человек. Большинство задержаний произошло в Минске.

В воскресенье задержали и отпустили 7 журналистов: главного редактора издания «Наша Ніва» Егора Мартиновича, фотографа Надежду Бужан и корреспондента Катерину Карпицкую, редакторов Tut.by Галину Уласик и Анну Калтыгину, журналистку издания «Белорусы и рынок» Любовь Бахуревич, а также журналиста Deutsche Welle Николаса Каннолли.

Лукашенко поздравил ГУБОПиК с 30-летием

«Вы эффективно очищали страну от банд, решительно противостояли попыткам криминализировать экономику и растащить страну. Поставили прочный заслон всем поползновениям возрождения организованных форм преступности, всевозможным проявлениям экстремизма и социальной вражды. Убежден, вы и впредь будете делать все возможное для того, чтобы надежно защитить конституционный строй и мирную жизнь белорусов», - говорится в поздравлении Лукашенко, которое опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

(Обновляется)

Фото onliner.by

 
Теги: Минск
 
 
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