Источник материала: БT

Задание на 2021 год - не менее 170 тысяч квадратных метров такого жилья

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электродома - в чем выгода для проектировщиков, строителей и потребителей - в "Главном эфире" В последнее время в Беларуси все больше строится электродомов. Они объединили в себе функциональность, комфорт и доступность. Благодаря БелАЭС, электроэнергии в...

В последнее время в Беларуси. Они объединили в себе функциональность, комфорт и доступность. Благодаря БелАЭС, электроэнергии в стране достаточно. Ее можно использовать для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Уже через пять лет каждый третий дом, который вводится в эксплуатацию, должен быть на электричестве.Оно будет востребованным - это показал первый опыт. Электродома. В чем выгода для проектировщиков, строителей и, конечно, потребителей? Расскажем сегодня вечером в