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Электродома - в чем выгода для проектировщиков, строителей и потребителей - в "Главном эфире"
28.03.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ последнее время в Беларуси
Задание на 2021 год - не менее 170 тысяч квадратных метров такого жильяОно будет востребованным - это показал первый опыт. Электродома. В чем выгода для проектировщиков, строителей и, конечно, потребителей? Расскажем сегодня вечером в
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В последнее время в Беларуси все больше строится электродомов. Они объединили в себе функциональность, комфорт и доступность. Благодаря БелАЭС, электроэнергии в...
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