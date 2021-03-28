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Д. Василец: "Евровидение" давно стало политическим инструментом международного давления
28.03.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРешение выбросить нашу страну из конкурса не нашло понимания даже в Украине. Журналист Василец назвал
Дмитрий Василец, журналист, общественный деятель (Украина): "Дело в том, что искусство, творчество уже давно так называемым западным сообществом поставлено на службу конкретно политическим целям, мы это видим конкретно на "Евровидении", тот же спорт, тоже мы видим всевозможные санкции, всевозможные ограничения тем же российским спортсменам выступать под своим флагом, это настолько глупость, настолько идиотизм, настолько дискриминация, что это очевидно. Мы видим, что это инструмент международного давления на те страны, которые ведут свою независимую внешнюю политику".
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Решение выбросить нашу страну из конкурса не нашло понимания даже в Украине. Журналист Василец назвал поступок ЕВС сугубо политизированным. А также отметил, что...
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