В Новополоцке в ИВС сидит женщина, которая шла на день рождения дочери с белыми и красными цветами

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке 27 марта милиция задержала жительницу города Елену Винокурову — она шла поздравить дочь с днем рождения с букетом из белых и красных цветов. Женщина дожидается суда в центре изоляции правонарушителей: на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование, сообщает портал Gorod214.by.



Милиция на центральной площади в Новополоцке

Близкие Елены Винокуровой рассказали, что она шла с цветами на работу к своей дочери, чтобы поздравить ее с днем рождения. Она несла белые и красные цветы.

Около 15 часов Елену задержали сотрудники милиции. Они пояснили, что горожанку отвезут в ГОВД для установления личности, но в отделе на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование.

Ранее Елену Винокурову не привлекали к административной ответственности. Ее дочь Екатерина смогла отнести ей передачу.

В субботу, 27 марта, в Новополоцке не было никаких уличных мероприятий, отмечает Gorod214.by.

В последние дни в в городах-соседях произошло несколько задержаний. По 15 суток ареста получили стачкомовцы «Нафтана» Сергей Лапунов, Андрей Шкиренко, Александр Капшуль и Алексей Дробицкий: их судили за видео в поддержку «Голоса». В Полоцке по подозрению в оскорблении представителя власти задержали 21-летнюю студентку ПГУ Александру Буку: она находится в ИВС.