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В Новополоцке в ИВС сидит женщина, которая шла на день рождения дочери с белыми и красными цветами
28.03.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке 27 марта милиция задержала жительницу города Елену Винокурову — она шла поздравить дочь с днем рождения с букетом из белых и красных цветов. Женщина дожидается суда в центре изоляции правонарушителей: на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование,
Близкие Елены Винокуровой рассказали, что она шла с цветами на работу к своей дочери, чтобы поздравить ее с днем рождения. Она несла белые и красные цветы.
Около 15 часов Елену задержали сотрудники милиции. Они пояснили, что горожанку отвезут в ГОВД для установления личности, но в отделе на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование.
Ранее Елену Винокурову не привлекали к административной ответственности. Ее дочь Екатерина смогла отнести ей передачу.
В субботу, 27 марта, в Новополоцке не было никаких уличных мероприятий, отмечает Gorod214.by.
В последние дни в в городах-соседях произошло несколько задержаний. По 15 суток ареста
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Милиционеры пояснили, что горожанку отвезут в ГОВД для установления личности, но в отделе на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование.
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