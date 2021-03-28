ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Новополоцке в ИВС сидит женщина, которая шла на день рождения дочери с белыми и красными цветами

28.03.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке 27 марта милиция задержала жительницу города Елену Винокурову — она шла поздравить дочь с днем рождения с букетом из белых и красных цветов. Женщина дожидается суда в центре изоляции правонарушителей: на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование, сообщает портал Gorod214.by.


Милиция на центральной площади в Новополоцке

Близкие Елены Винокуровой рассказали, что она шла с цветами на работу к своей дочери, чтобы поздравить ее с днем рождения. Она несла белые и красные цветы.

Около 15 часов Елену задержали сотрудники милиции. Они пояснили, что горожанку отвезут в ГОВД для установления личности, но в отделе на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование.

Ранее Елену Винокурову не привлекали к административной ответственности. Ее дочь Екатерина смогла отнести ей передачу.

В субботу, 27 марта, в Новополоцке не было никаких уличных мероприятий, отмечает Gorod214.by.

В последние дни в в городах-соседях произошло несколько задержаний. По 15 суток ареста получили стачкомовцы «Нафтана» Сергей Лапунов, Андрей Шкиренко, Александр Капшуль и Алексей Дробицкий: их судили за видео в поддержку «Голоса». В Полоцке по подозрению в оскорблении представителя власти задержали 21-летнюю студентку ПГУ Александру Буку: она находится в ИВС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиционеры пояснили, что горожанку отвезут в ГОВД для установления личности, но в отделе на нее составили протокол за несанкционированное пикетирование.
 
Новости дня
Новости общества
 
245 задержанных, изменения в законах. Что происходит в Беларуси 28 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by