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В столице наградили победительниц финала Международного межвузовского конкурса
28.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Королева студенчества - 2020" - в столице наградили победительниц финала Международного межвузовского конкурса.
Главный титул завоевала представительница РоссииЗвание "Первая вице-королева" получила белоруска Вероника Цубикова - выпускница Белгосуниверситета. Напомним, финал конкурса состоялся еще в январе и впервые прошел в онлайн-формате.
Международное мероприятие дало старт областным и Минскому городскому турам республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси - 2021". Сейчас в учреждениях высшего образования активно проходят вузовские отборочные туры. Белорусский суперфинал запланирован на май.
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"Королева студенчества - 2020" - в столице наградили победительниц финала Международного межвузовского конкурса. Главный титул завоевала представительница России...
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