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Главный титул завоевала представительница России

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице наградили победительниц финала Международного межвузовского конкурса "Королева студенчества - 2020" - в столице наградили победительниц финала Международного межвузовского конкурса. Главный титул завоевала представительница России...

"Королева студенчества - 2020" - в столице наградили победительниц финала Международного межвузовского конкурса.Звание "Первая вице-королева" получила белоруска Вероника Цубикова - выпускница Белгосуниверситета. Напомним, финал конкурса состоялся еще в январе и впервые прошел в онлайн-формате.Международное мероприятие дало старт областным и Минскому городскому турам республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси - 2021". Сейчас в учреждениях высшего образования активно проходят вузовские отборочные туры. Белорусский суперфинал запланирован на май.