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Спасатели помогают энергетикам проверять состояние столичных теплосетей
28.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВесенние облеты подземных коммуникаций. Спасатели помогают энергетикам проверять состояние столичных теплосетей. Как проходит аэроинспекция - выяснял Илья Цветков.
На часах - 15:00. Опаздывать нельзя ни на минуту, ведь дело здесь имеем с серьезной техникой. Вот на таком вертолете прямо сейчас сотрудники МЧС будут определять неисправности столичных теплосетей, как это будет происходить - сейчас выясним.
Большинство жителей столицы уже привыкли к таким весенним облетамПо традиции с приходом тепла МЧС совместно с Минскими теплосетями проводят аэроинспекцию подземных коммуникаций.
Сергей Галожин, замначальника аэромобильного отряда по летной подготовке ГААСУ "Авиация" МЧС Беларуси: "Полет длится 3 часа и 45 минут. В целом на такое время рассчитан бак вертолета. Конечно, непросто, работа специфическая. Во многом помогает второй пилот - штурман. Он следит за датчиками, приборами, допоборудованием, чтобы не отвлекаться и не допустить ошибок в управлении".
К полетам готовятся детально, для авиарейса подбирают оптимальные погодные условияК полетам готовятся детально. Чтобы во время каждой воздушной экспедиции обследовать максимум территорий, для авиарейса подбирают оптимальные погодные условия. Этим занимаются синоптики в диспетчерском пункте.
Перед вылетом в салоне вертолета устанавливают сверхчувствительный тепловизор. Именно он сканирует подземные магистрали с высоты 600 метров. Аппарат реагирует на разницу температур и отражает ее на дисплее цветной картинкой. Наиболее яркие зоны - это участки, где под землей есть утечки горячей воды. Полученные данные обрабатывает специальная программа. В солнечные дни полеты переносят на вечер, чтобы картинка с тепловизора получалась более точная.
Даниил Макаренков, техник-оператор компании по дистанционным исследованиям: "Асфальт и крыши домов на солнце сильно нагреваются и соответственно экранируют. Поэтому картинка получается немного запутанной, мы не можем толком отличить эти нагретые поверхности от реальных повреждений под землей. Поэтому в таком случае есть время сразу после заката - пару часов. Его используем, когда поверхности немного остывают".
На сканирование всего города обычно уходит около трех днейТакая технология позволяет диагностировать точные координаты повреждений. После определения таких локаций под землей в течение двух недель все неисправности устраняют аварийные бригады.
По предварительным данным, в этом году в Минске придется ликвидировать около 200 повреждений теплосетейДиагностику неисправностей проводят и другими необычными способами. На некоторых столичных подстанциях воду подкрашивают в зеленый цвет - так проще искать утечки в системе.
Андрей Жешко, заместитель главного инженера минских тепловых сетей РУП "Минскэнерго": "Это один из вариантов диагностирования - подкрашивание. Проводится в целях быстрого обнаружения утечек именно по нашей вине. То есть идет осмотр визуальный нашей системы. Если мы видим подобные утечки на станциях, либо пользователи замечают в системе зеленую воду из под крана, мы моментально реагируем. В данный момент мы подкрашиваем станцию на Кедышко - это традиционно, плюс в этом году подкрасили ТЭЦ № 2 и станцию в Шабанах".
По словам специалистов, треть всех городских подземных коммуникаций уже заменена на трубы нового формата, предварительно изолированные. Эти теплотрассы менее склонны к воздействию внешних факторов - таких, как, например, сырость почвы. Как результат - увеличенный срок службы: более 25 лет.
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Весенние облеты подземных коммуникаций. Спасатели помогают энергетикам проверять состояние столичных теплосетей. Как проходит аэроинспекция - выяснял Илья...
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