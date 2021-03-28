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Спасатели помогают энергетикам проверять состояние столичных теплосетей

28.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Весенние облеты подземных коммуникаций. Спасатели помогают энергетикам проверять состояние столичных теплосетей. Как проходит аэроинспекция -  выяснял Илья Цветков.
На часах - 15:00. Опаздывать нельзя ни на минуту, ведь дело здесь имеем с серьезной техникой. Вот на таком вертолете прямо сейчас сотрудники МЧС будут определять неисправности столичных теплосетей, как это будет происходить - сейчас выясним. 

Большинство жителей столицы уже привыкли к таким весенним облетам

По традиции с приходом тепла МЧС совместно с Минскими теплосетями проводят аэроинспекцию подземных коммуникаций. 

Сергей Галожин, замначальника аэромобильного отряда по летной подготовке ГААСУ "Авиация" МЧС Беларуси: "Полет длится 3 часа и 45 минут. В целом на такое время рассчитан бак вертолета. Конечно, непросто, работа специфическая. Во многом помогает второй пилот - штурман. Он следит за датчиками, приборами, допоборудованием, чтобы не отвлекаться и не допустить ошибок в управлении".

К полетам готовятся детально, для авиарейса подбирают оптимальные погодные условия

К полетам готовятся детально. Чтобы во время каждой воздушной экспедиции обследовать максимум территорий, для авиарейса подбирают оптимальные погодные условия. Этим занимаются синоптики в диспетчерском пункте.
Перед вылетом в салоне вертолета устанавливают сверхчувствительный тепловизор. Именно он сканирует подземные магистрали с высоты 600 метров. Аппарат реагирует на разницу температур и отражает ее на дисплее цветной картинкой. Наиболее яркие зоны - это участки, где под землей есть утечки горячей воды. Полученные данные обрабатывает специальная программа. В солнечные дни полеты переносят на вечер, чтобы картинка с тепловизора получалась более точная. 

Даниил Макаренков, техник-оператор компании по дистанционным исследованиям: "Асфальт и крыши домов на солнце сильно нагреваются и соответственно экранируют. Поэтому картинка получается немного запутанной, мы не можем толком отличить эти нагретые поверхности от реальных повреждений под землей. Поэтому в таком случае есть время сразу после заката - пару часов. Его используем, когда поверхности немного остывают". 

На сканирование всего города обычно уходит около трех дней

Такая технология позволяет диагностировать точные координаты повреждений. После определения таких локаций под землей в течение двух недель все неисправности устраняют аварийные бригады.

По предварительным данным, в этом году в Минске придется ликвидировать около 200 повреждений теплосетей

Диагностику неисправностей проводят и другими необычными способами. На некоторых столичных подстанциях воду подкрашивают в зеленый цвет - так проще искать утечки в системе. 

Андрей Жешко, заместитель главного инженера минских тепловых сетей РУП "Минскэнерго": "Это один из вариантов диагностирования - подкрашивание. Проводится в целях быстрого обнаружения утечек именно по нашей вине. То есть идет осмотр визуальный нашей системы. Если мы видим подобные утечки на станциях, либо пользователи замечают в системе зеленую воду из под крана, мы моментально реагируем. В данный момент мы подкрашиваем станцию на Кедышко - это традиционно, плюс в этом году подкрасили ТЭЦ № 2 и станцию в Шабанах".

По словам специалистов, треть всех городских подземных коммуникаций уже заменена на трубы нового формата, предварительно изолированные. Эти теплотрассы менее склонны к воздействию внешних факторов - таких, как, например, сырость почвы. Как результат - увеличенный срок службы: более 25 лет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Весенние облеты подземных коммуникаций. Спасатели помогают энергетикам проверять состояние столичных теплосетей. Как проходит аэроинспекция -  выяснял Илья...
 
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