Источник материала: БT

Большинство жителей столицы уже привыкли к таким весенним облетам

К полетам готовятся детально, для авиарейса подбирают оптимальные погодные условия

На сканирование всего города обычно уходит около трех дней

По предварительным данным, в этом году в Минске придется ликвидировать около 200 повреждений теплосетей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасатели помогают энергетикам проверять состояние столичных теплосетей Весенние облеты подземных коммуникаций. Спасатели помогают энергетикам проверять состояние столичных теплосетей. Как проходит аэроинспекция - выяснял Илья...

Весенние облеты подземных коммуникаций. Спасатели помогают энергетикам проверять состояние столичных теплосетей. Как проходит аэроинспекция - выяснялНа часах - 15:00. Опаздывать нельзя ни на минуту, ведь дело здесь имеем с серьезной техникой. Вот на таком вертолете прямо сейчас сотрудники МЧС будут определять неисправности столичных теплосетей, как это будет происходить - сейчас выясним.По традиции с приходом тепла МЧС совместно с Минскими теплосетями проводят аэроинспекцию подземных коммуникаций.К полетам готовятся детально. Чтобы во время каждой воздушной экспедиции обследовать максимум территорий, для авиарейса подбирают оптимальные погодные условия. Этим занимаются синоптики в диспетчерском пункте.Перед вылетом в салоне вертолета устанавливают сверхчувствительный тепловизор. Именно он сканирует подземные магистрали с высоты 600 метров. Аппарат реагирует на разницу температур и отражает ее на дисплее цветной картинкой. Наиболее яркие зоны - это участки, где под землей есть утечки горячей воды. Полученные данные обрабатывает специальная программа. В солнечные дни полеты переносят на вечер, чтобы картинка с тепловизора получалась более точная.Такая технология позволяет диагностировать точные координаты повреждений. После определения таких локаций под землей в течение двух недель все неисправности устраняют аварийные бригады.Диагностику неисправностей проводят и другими необычными способами. На некоторых столичных подстанциях воду подкрашивают в зеленый цвет - так проще искать утечки в системе.По словам специалистов, треть всех городских подземных коммуникаций уже заменена на трубы нового формата, предварительно изолированные. Эти теплотрассы менее склонны к воздействию внешних факторов - таких, как, например, сырость почвы. Как результат - увеличенный срок службы: более 25 лет.