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И.Петришенко: В каждом уголке страны необходимо изыскивать резервы для развития туриндустрии

28.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В каждом уголке страны необходимо изыскивать резервы для развития туриндустрии. На этом акцентировал внимание  заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму. Участие в нем приняли представители всех регионов страны. Сейчас - особое внимание развитию внутреннего и въездного туризма. В отличие от многих стран мира в Беларуси не ограничивали и не приостанавливали работу туробъектов.

Игорь Петришенко,  заместитель премьер-министра Беларуси: "Помимо развития и задействования всех других элементов развития туристического потенциала нашей страны, мы прирастаем новыми проектами. То, что делается со стороны государства, со стороны всех форм поддержки туризма, ни в одной стране таких форматов нет, и мы заинтересованы в первую очередь чтоб развивался внутренний туризм - наши люди должны больше узнать о нашей стране".

 
 
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В каждом уголке страны необходимо изыскивать резервы для развития туриндустрии. На этом акцентировал внимание  заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во...
 
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