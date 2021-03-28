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И.Петришенко: В каждом уголке страны необходимо изыскивать резервы для развития туриндустрии
28.03.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ каждом уголке страны необходимо изыскивать резервы для развития туриндустрии. На этом акцентировал внимание заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму. Участие в нем приняли представители всех регионов страны. Сейчас - особое внимание развитию внутреннего и въездного туризма. В отличие от многих стран мира в Беларуси не ограничивали и не приостанавливали работу туробъектов.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Помимо развития и задействования всех других элементов развития туристического потенциала нашей страны, мы прирастаем новыми проектами. То, что делается со стороны государства, со стороны всех форм поддержки туризма, ни в одной стране таких форматов нет, и мы заинтересованы в первую очередь чтоб развивался внутренний туризм - наши люди должны больше узнать о нашей стране".
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В каждом уголке страны необходимо изыскивать резервы для развития туриндустрии. На этом акцентировал внимание заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во...
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