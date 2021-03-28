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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И.Петришенко: В каждом уголке страны необходимо изыскивать резервы для развития туриндустрии В каждом уголке страны необходимо изыскивать резервы для развития туриндустрии. На этом акцентировал внимание заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во...

В каждом уголке страны необходимо изыскивать резервы для развития туриндустрии. На этом акцентировал внимание заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму. Участие в нем приняли представители всех регионов страны. Сейчас - особое внимание развитию внутреннего и въездного туризма. В отличие от многих стран мира в Беларуси не ограничивали и не приостанавливали работу туробъектов.