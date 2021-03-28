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Могилевскую журналистку Алину Скребунову будут судить за интервью телеканалу «Белсат»

28.03.2021 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевскую журналистку Алину Скребунову будут судить за интервью, которое она дала польскому телеканалу «Белсат» после обыска в ее квартире. Сотрудники милиции посчитали интервью продукцией СМИ и составили в отношении Скребуновой административный протокол, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.


Скриншот БАЖ

Судья суда Октябрьского района Могилева Ольга Кравченко приняла к рассмотрению протокол, составленный майором милиции Василием Корниенко в отношении Алины Скребуновой 22 марта. До этого судья отправила на доработку аналогичный протокол этого же милиционера, составленный 10 марта. Причиной возвращения стало то, что Корниенко не указал наименование продукции СМИ, которую якобы незаконно изготовила Скребунова. В новом протоколе указано название сюжета в новостном выпуске «Белсата» — «Преследование журналистов в Могилеве».

В интервью, которое длилось около минуты, Скребунова рассказала про обыск, который провели милиционеры в ее квартире 5 марта. Тогда у журналистки забрали всю технику: системный блок компьютера, два ноутбука, две видеокамеры, телефоны, флеш-накопители и т.д.

Судебное заседание назначено на 31 марта.

С 7 марта Скребунова находится за пределами Беларуси. Несмотря на это, только в марте журналистка была оштрафована десять раз по обвинению в незаконном изготовлении продукции СМИ (ч. 3 арт. 23.5 КоАП). Общая сумма штрафов составила 7540 рублей.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевскую журналистку Алину Скребунову будут судить за интервью, которое она дала польскому телеканалу «Белсат» после обыска в ее квартире. Сотрудники милиции...
 
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