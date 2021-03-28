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Мужчину задержали за табличку с адресом на доме. Она была в бело-красных цветах

28.03.2021 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 26 марта к Андрею Дражину из Иваново пришли милиционеры. У них возникли вопросы к табличке с названием улицы, висевшей на доме местного жителя. Дело в том, что она была покрашена в бело-красно-белые цвета.


Фото читателя

В редакцию обратился Никита — сын Андрея Дражина. Он сказал, что около 18.30 в пятницу к ним приехали милиционеры, которые задержали хозяина дома за табличку с названием улицы. Оно было написано на латинице, фон — бело-красно-белый. Номер дома выполнен в похожем стиле, к нему у милиции вопросов не было.

— К нам во двор вошли шесть человек: четверо силовиков в форме и двое в гражданском, которых представили понятыми, — описывает ситуацию Никита. — Но понятых, которых привела милиция, мы отправили за ворота. Вместо них отец позвал двух соседей.

В итоге осмотрели дом, сарай, гараж и баню. Как говорит мужчина, помещения проверяли «на выявление запрещенной символики», которой, впрочем, не оказалось:

— После этого около часа сотрудники милиции заполняли какие-то бумаги. А потом — снятие и изъятие двух табличек. Со слов милиции, БЧБ-таблички с названием на латинице улицы и номера дома приравниваются к одиночному несогласованному пикетированию.

Андрея Дражина задержали прямо в его собственном дворе.

— Сотрудники милиции сказали, что ему нужно с ними проехать в отдел для того, чтобы поставить подпись, — рассказывает сын задержанного. — Отца, не подозревавшего, что его задержат на трое суток, посадили в милицейский автомобиль и увезли в РОВД. С пятницы (26 марта) он находятся в ИВС. Только в субботу я принес ему туда средства личной гигиены, теплые вещи и книгу. Дежурный взял эти вещи, но не разрешил передавать еду, а также видеться с отцом.

До понедельника Андрей Дражин будет находиться в ИВС Ивановского РОВД. Мужчине, судя по всему, грозит штраф или арест. У него трое детей: двое уже совершеннолетние, третьему 11 лет. Протокола на руках у семьи Дражина нет: видимо, с ним они смогут ознакомиться в ходе суда, который пройдет в 10.00 в понедельник.

По словам Никиты, милиционеры сказали, что причиной визита стала «анонимка». Ситуация вызывает у мужчины недоумение:

— БЧБ-табличка с названием улицы и номером дома висит здесь с 2015 года, то есть уже шестой год. На каком основании указатель улицы на здании считается пикетом?

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Случай произошел 26 марта в Иваново, Брестская область. Сын задержанного зафиксировал происходящее на видео.
 
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