|
Новый указ Президента: пустующие дома на селе за одну базовую
28.03.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПустующие дома на селе за одну базовую. Новый указ Президента направлен на вовлечение в оборот неиспользуемой недвижимости. Он упростит отчуждение и покупку старых и пустующих домов в сельской местности и будет полезен как для отдельных граждан, так и для государства в целом, констатируют в Госкомитете по имуществу.
Новые правила касаются жилья, построенного до 2003 годаТакие дома будут отчуждать без документов, удостоверяющих на них права. Ветхое и пустующее жилье теперь включат в единый реестр - доступ к нему будет бесплатным.
Местные исполкомы получили право продавать старые дома на аукционах с поэтапным снижением цены до одной базовой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пустующие дома на селе за одну базовую. Новый указ Президента направлен на вовлечение в оборот неиспользуемой недвижимости. Он упростит отчуждение и покупку...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)