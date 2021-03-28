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Новые правила касаются жилья, построенного до 2003 года

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый указ Президента: пустующие дома на селе за одну базовую Пустующие дома на селе за одну базовую. Новый указ Президента направлен на вовлечение в оборот неиспользуемой недвижимости. Он упростит отчуждение и покупку...

Пустующие дома на селе за одну базовую. Новый указ Президента направлен на вовлечение в оборот неиспользуемой недвижимости. Он упростит отчуждение и покупку старых и пустующих домов в сельской местности и будет полезен как для отдельных граждан, так и для государства в целом, констатируют в Госкомитете по имуществу.Такие дома будут отчуждать без документов, удостоверяющих на них права. Ветхое и пустующее жилье теперь включат в единый реестр - доступ к нему будет бесплатным.Местные исполкомы получили право продавать старые дома на аукционах с поэтапным снижением цены до одной базовой.