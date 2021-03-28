Минчанин вторую неделю находится на сборах в Печах и рассказывает, как там

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 16 марта, когда в дверь к минчанину Максиму (по просьбе собеседника имя изменено) позвонили, на часах было около десяти вечера. За дверью оказался представитель военкомата, в руках у него повестка. В повестке написано, что завтра в 8 утра военнообязанный должен явиться в военкомат — на 35 дней он отправляется на сборы. По данным «Минск-новости», 23 марта из разных районов Минска на сборы в Борисовский район выехало около 500 минчан. Офицеров и отдельных специалистов отправили за неделю до этого. Максим оказался среди них.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

Максим — офицер запаса, поэтому к нему с повесткой пришли в числе первых. На вопрос, почему это произошло так поздно, говорит, пояснили: информация о сборах поступила в час дня. Сотрудники стали рассылать данные по отделам кадров и пошли по домам. Таким образом, передает ту беседу военнообязанный, «хотели проверить, как быстро в случае приказа может собраться офицерский состав».

В 8 утра военнообязанный был уже в военкомате, а к 12.00 — 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах. В тот день, вспоминает, в часть прибыло человек 120 — офицеров, прапорщиков.

— Нам сразу же выдали форму, с ней были берцы, резиновые сапоги и, что меня удивило, тапочки, — перечисляет собеседник. — С 1 апреля мы выдвигаемся на полигон, где будем отрабатывать навыки, которые получили. Сапоги — для полигона, но я, чтобы не портить ноги новыми берцами, хожу в них. Попросил родных на выходных привезти мне свои — разношенные.

С 9 марта в Вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки, военнообязанных также призвали в Печи. В связи с этим, делится наблюдениями Максим, когда они прибыли в часть, свободные места в казармах были заняты. В итоге их и тех, кто приехал на этой неделе, поселили в спортзале.

— В двух спортзалах расставили кровати в шесть-восемь рядов и заселили более пятисот человек, — описывает ситуацию Максим. На условия он не жалуется. Говорит, местные офицеры стараются сделать все, чтобы прибывшим было максимально комфортно. — Принесли нам телевизор, газеты, чайники из своих кабинетов. По отношению это чем-то напоминает заботу бабушек, которые готовы поделиться всем, только делиться им особо нечем.

Кормят, отмечает Максим, нормально. В меню много каш, а вот мяса, говорит собеседник, дают маловато.

— Утром каша, что-нибудь мясное, булочка с маслом и чай. На обед — суп, макароны (или каша), опять мясное, салат и кисель. Вечером рыба, жареная или вареная колбаса, каши и чай, — перечисляет собеседник.

Занятий по физкультуре нет, но территория части большая, поэтому иногда за сутки получается «нахаживать» по двадцать тысяч шагов.

— Чтобы мы могли нормально мыться, для нас выставили помывочные палатки. Сразу воду туда носили срочники, они же периодически ее грели, но со вчерашнего дня (25 марта — Прим. TUT.BY) в наряды мы ходим сами, — останавливается на деталях армейского быта Максим.

«Идеолог мягко говорил о ситуации, не акцентируя внимание ни на одной из сторон»

День начинается в 6 утра. Каждый, в зависимости от специализации, отправляется или на занятия или в гаражи. Максим, как офицер, идет на теорию. Занимаются примерно до двух дня, потом обед, свободное время, а с четырех до 17.45 — дополнительные занятия и опять отдых.



Фото: TUT.BY

— Люди тут разношерстные, поэтому в основном обсуждаем какие-то бытовые темы, — рассказывает собеседник и переходит к наблюдениям за преподавателями. — Из разговоров с теми офицерами, которые тут работают, мне показалось, они не хотят ввязываться в политику. Конечно, когда люди находятся в своей информационной среде и смотрят БТ, то у них свое видение ситуации. Но пока был только один офицер, который говорил о поддержке красно-зеленых. В ответ ему стали задавать вопросы, в итоге на следующем занятии он сказал: «Ребята, у каждого свое мнение». В этот момент я для себя отметил, что он красавчик. Почему? Потому что он осознал, как не стоит поступать. Хотя, если честно, мне кажется, он завел эту тему, так как ему было интересно нас прощупать.

На занятии по идеологии, продолжает собеседник, темы политики выступающий касался очень тактично.

— Идеолог мягко говорил о ситуации, не акцентируя внимание ни на одной из сторон. Наша же задача, подчеркивал он, защищать родину, но не с сточки зрения подавления уличного протеста, а от внешнего врага, — описывает тот разговор собеседник.

И еще, вспоминает Максим, в первый день, когда они заехали в Печи, им раздали два вида анкет. Первая с ФИО. В ней, рассказывает, были общие вопросы: кто вы? откуда? в какой сфере деятельности работаете?

— Вторая — анонимная, в ней политические вопросы. Например, участвовали ли вы в маршах, как часто? откуда получаете информацию? на какие каналы подписаны? в каких соцсетях состоите? — перечисляет собеседник и продолжает. — Я ответил только на те из вопросов, из-за которых не подпаду под административную ответственность.

Так, отмечает Максим, поступали и другие военнообязанные.

— Тем, кто оставлял пустые места, никто листы обратно не возвращал и не просил заполнить. Мужчины отвечали так, как считали нужными. В общем, все всё понимают, — отмечают Максим.

— А вам не объясняли, почему сборы проходят именно сейчас? В соцсетях стали связывать это с 25 марта.

— Думаю, это не так. Нам объясняли, что эти сборы были запланированы еще на сентябрь, однако тогда было не до нас, поэтому их перенесли на весну.