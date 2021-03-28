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А. Гаспарян: "Евровидение", как песенный конкурс, окончательно деградировало
28.03.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО том, что "Евровидение", как песенный конкурс, уже давно окончательно деградировало, говорит и российский журналист, историк и писатель Армен Гаспарян. Он отмечает, что побеждают на конкурсе в последнее время, мягко говоря, очень своеобразные артисты. И все это действо уже давно несет политическую окраску.
Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия): "Беларуси не нужно абсолютно огорчаться по этому поводу. В республике есть прекрасный фестиваль "Славянский базар в Витебске". Мы все надеемся, что скоро пандемия будет окончательно побеждена и фестиваль этот вернется. Вот лучше участвовать в нем. Самобытные белорусские артисты гораздо больше достойны нормальной аудитории, нежели чем эта бесконечная клоунада вокруг "Евровидения". Тем более, здесь же все звенья одной цепи. Сначала лишили ЧМ по хоккею, теперь лишают "Евровидения". Это прямое давление на суверенное государство. Государство, которое является одним из сооснователей, соучредителей ООН. Но, к большому сожалению, нынешняя мировая политика такова".
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О том, что "Евровидение", как песенный конкурс, уже давно окончательно деградировало, говорит и российский журналист, историк и писатель Армен Гаспарян. Он отмечает,...
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