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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Гаспарян: "Евровидение", как песенный конкурс, окончательно деградировало О том, что "Евровидение", как песенный конкурс, уже давно окончательно деградировало, говорит и российский журналист, историк и писатель Армен Гаспарян. Он отмечает,...

О том, что "Евровидение", как песенный конкурс, уже давно окончательно деградировало, говорит и российский журналист, историк и писатель Армен Гаспарян. Он отмечает, что побеждают на конкурсе в последнее время, мягко говоря, очень своеобразные артисты. И все это действо уже давно несет политическую окраску.