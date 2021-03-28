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Данные Минздрава на 28 марта

28.03.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 тысяча 50 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тысяча 319. Всего с начала пандемии заболевание зафиксировано у 318 тысяч 681 человека. Выздоровели - 309 тысяч 535, умерли - 2 тысячи 219. Всего проведено свыше 5 млн 330 тысяч тестов.
 
 
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В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 тысяча 50 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тысяча 319. Всего с начала пандемии заболевание зафиксировано у 318 тысяч 681 человека....
 
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