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Данные Минздрава на 28 марта
28.03.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси за сутки зарегистрированы 1 тысяча 50 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тысяча 319. Всего с начала пандемии заболевание зафиксировано у 318 тысяч 681 человека. Выздоровели - 309 тысяч 535, умерли - 2 тысячи 219. Всего проведено свыше 5 млн 330 тысяч тестов.
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В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 тысяча 50 пациентов с COVID-19, выписаны – 1 тысяча 319. Всего с начала пандемии заболевание зафиксировано у 318 тысяч 681 человека....
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