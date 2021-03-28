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На полигоне Брестский проходит этап боевого слаживания десантников 38-й бригады

28.03.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К одному из самых зрелищных элементов тактического учения с 38-й отдельной десантно-штурмовой бригадой готовятся летчики 50-й смешанной авиабазы - десантированию различными способами. Момент подготовки попал на видео. В небе - пара Ил-76 –х. Обычно величественный "Ил" выполняет полеты один. Но маневры потребовали иных подходов - для воздушных десантов пришлось сделать исключение. В настоящее время на полигоне Брестский проходит этап боевого слаживания десантников 38-й бригады. Учения проходят с 25 марта по 5 апреля.
 
 
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К одному из самых зрелищных элементов тактического учения с 38-й отдельной десантно-штурмовой бригадой готовятся летчики 50-й смешанной авиабазы - десантированию...
 
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