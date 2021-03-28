Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Светлые" лица протеста". История "беломайдана" под галлюциногенными грибами А эта история могла бы называться "Маньяк из протестного чатика" или "Айтишник под волшебными грибами". Герои нашей следующей рубрики "Светлые" лица протеста"...

А эта история могла бы называться "Маньяк из протестного чатика" или "Айтишник под волшебными грибами". Герои нашей следующей рубрики "Светлые" лица протеста" оказались настолько ослепительно многогранными, что сами собой поднимаются вопросы их психического здоровья и легкости жизни в которой, кажется, просто некуда девать деньги.Может, поэтому они буквально ищут приключения себе на пятую точку? Зовут на баррикады и объявляют протест даже здравому смыслу. При этом оказываются не в состоянии навести порядок в квартире. Что уж говорить о 9 миллионах белорусов, жизнь которых они хотят обустроить в прекрасной и пока виртуальной стране будущего.А вот поломать собственную судьбу и всех, кому не повезет оказаться рядом, это у них получается лучше всего.Уже третий месяц кряду мы рассказываем о подобных героях белорусских улиц. Поверьте, материала еще более чем достаточно."Калечить, убивать. Их самих. Их детей и родственников". Кто-то методично забрасывал в протестные чаты идею геноцида против милиционеров. Дескать, делать коктейли Молотова, жечь людей - это нормально. Так кто же нашептывал аудитории этих каналов: "Убивайте. Дескать, это благое дело"?Адекватные люди никогда не хотят крови. Не хотят становиться убийцами. Да и жертвами тоже. Кто-то пишет подстрекателю: "Потери среди атакующих будут огромные. Тысяч десять". А тот как бы убаюкивает: "Смерть - это то, что бывает с другими. Вы же невероятные".Он идет даже дальше. Предлагает готовые планы. Например, устраивать засаду милиции.Дальше – больше. Анонимный голос из телеграма делает фактически камингаут, признается, какой он поехавший маньяк.Фраза достойная Чикатило или Джека Потрошителя. Откуда такая кровожадность? Даже радикально настроенные юзеры протестного чатика были в шоке от таких признаний.Но нашего непримиримого кибер-джедая с этим скромным никнеймом Джей-ди было не унять. Чукча - не читатель, чукча - писатель.Если Лешеньку Ряжечкина сдали свои же, то это не удивительно ни разу. За болезненную кровожадность. За вот эти желания душегуба-мясника насиловать людей в подвале, жечь, убивать… Да юзер J.D. - это и есть Алексей Ряжечкин. Появление правоохранителей в квартире мгновенно превратило озверелого берсерка в пугливого зверька с нелепым фейковым документиком из воображаемой страны Чарасландии. У ее граждан самые примитивные запросы – побухать и понаркоманить. Хотя вот такие наклеечки в виде окровавленных конечностей с топорами намекнут об истинных желаниях Ряжечкина. Это еще не все. Айтишник, "змагар", латентный маньяк, оказался еще и наркоманом.Не знаю, как насчет перемен и революции достоинства, но вот секс-революцию для себя наркоман Лелик, видимо, уже совершил. Еще большую пикантность ситуации придает тот факт, что Ряжечкин жил в квартире не один. А с мужчиной. Отсидевшим безработным. Это Дмитрий Молофей.Связывала ли их более тесная дружба кто знает… Но то, что они оба наркоманы - абсолютно точно.Разумеется, сердце, а может и другие органы Дмитрия Молофея, тоже требовали перемен.Попавшись, бескомпромиссный в чате Ряжечкин как-то невероятно быстро сменил политическую ориентацию. Валит все на наркотики. Дескать, они во всем виноваты.А раньше во всем был виноват ОМОН. А теперь вот - грибы.Крыша хлопает в ладоши, всем спасибо, план хороший. Откуда наркоман Лелик взял, что у псилоцибиновых грибов много положительных эффектов? Наверное, оттуда же, где пишут, что в Беларуси нужен Майдан. Вот такие волшебные грибочки разрушают центральную нервную систему так, что некоторые торчки из окон выбрасываются. Вот так выглядит человек, скушавший волшебный грибочек.Впрочем, одно дело, когда человек под грибами устраивает охоту на птеродактилей или ищет в рулоне туалетной бумаги карту «как выйти из туалета»… И совсем другое, когда он хочет убивать-насиловать других людей, их детей и родственников, да еще подталкивает это делать других.Каша в голове, вибратор в заднице… И эти люди запрещают нам ковыряться в носу… Зажрались вот такие наши айтишники ей-богу. Лишние деньги на наркоту спускают и майданы. Вот смотришь на таких грибников-подмайдановиков, подБЧБшников… и видится интеллектуально неразвитый человек со склонностью к извращениям и уголовке. Ему нужна не революция, а лечение. Он – болезнь. А ОМОН в данном случае - лекарство.