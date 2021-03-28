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О мечтах основателя BYPOLа и грязных играх с судьбами людей
28.03.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВся подноготная силовой группировки BYPOL. Как оформились в ячейку, и на чьи средства существуют… Журналистское расследование на неделе подготовили корреспонденты Агентства теленовостей. Фильм о бывших силовиках “BYPOLицай. Мандат на предательство” мы уже показывали в вечернем эфире. Если пропустили - проект доступен на YouTube-канале АТН. Посмотрите, вам многое станет понятно.
Впрочем, далеко не вся информация вошла видеофильм. Еще одну порцию фактов мы подготовили для вас в "Главном эфире". У зачинщиков нынче вполне конкретные для предателей задачи - обеспечить себе как можно более комфортную жизнь за границей. О мечтах основателя BYPOL и грязных играх с судьбами людей - далее в программе авторский комментарий Екатерины Тихомировой.
О фейках, лицемерии и нечистоплотности… Помните, как в августе в телеграм-каналах фотографии якобы массовых рапортов об увольнении из силовых структур, а потом фейки, что все стражи порядка готовы сорвать с себя погоны, а оставшиеся якобы только и ждут крови протестующего меньшинства. На этой неделе мы рассказали о созданной в Варшаве так называемой инициативе сбежавших силовиков - BYPOL. За гонорары фондов группировка проводит якобы расследования преступлений на дистанционке, формирует стратегию протестов вместе с экстремистами-блогерами и пытается купить оставшихся в системе правоохранителей, рассказывая о преимуществах заграничной жизни, одновременно запугивая неминуемым наказанием за якобы совершенные преступления. Однако само объединение бывших силовиков - не более чем фикция, созданная руками следователя - мечтателя о будущей сладкой заграничной жизни, к тому же, изрядно накосячевшего в прошлой.
Андрей Остапович - основатель группировки - бывший следователь Партизанского РОСК уволился из силового ведомства в августе прошлого года. Якобы бегал по лесам от КГБ - с востока на запад аж целых 500 километров с конфетами, водой и снаряжением, чтобы попасть в Польшу. Правда никакое КГБ его даже не преследовало, а сам Остапович преспокойно отсиживался у своих друзей и только потом выехал в Польшу. Однако оказавшись там, быстро понял: на одно пособие для беженцев не разгуляешься. И монетизировал свое предательство в виде объединения BYPOL.
Андрей Остапович, бывший следователь, основатель BYPOL: "Изначально BYPOL - это был релакант, то есть, для того, чтобы сбежать и находиться здесь".
Тогда в августе рапорт Остаповича наперебой муссировали так называемые независимые СМИ. Бывший следователь не смог равнодушно смотреть на протест и его подавление, насилие со стороны своих коллег. Однако, как выяснилось, создатель BYPOL просто мечтал о жизни заграничной еще до выборов. Но мешала неопределенность. Чем заниматься в Польше бывшему милиционеру, не знающему языка? Его не возьмут даже охранником в Бедронку. Разве что собирать яблоки на плантациях. Но это ведь как-то не комильфо!
Алешкевич Максим, заместитель начальника отдела УСК по г. Минску: "Настала стадия у него, когда он сказал: я ухожу. Он сказал: я поеду, мне надоело все, мне надоела эта работа. Я уезжаю в Польшу. Хорошо, а что ты будешь делать в Польше? Я буду собирать яблоки - он сказал. Это наш разговор - 2020 года».
Этот разговор состоялся еще до выборов и до улиц. А сбежать причины были - и совсем не политические. Следователя перевели из Партизанского РОСК в управление СК по Минску вместе с уголовным делом, которое он вел. И он понимал, что в скором времени может вскрыться его фальсификация. Это уже ответственность. Остапович полгода держал за решеткой невиновного человека, обвиняя его в изнасиловании падчерицы.
Алешкевич Максим, заместитель начальника отдела УСК по г. Минску: "Буквально за пару недель мы стали вызывать людей, мы повторно стали всех допрашивать, начали всплывать новые факты по уголовному делу, назначили новые экспертизы, создали новый комплекс исследований психологических… Девочка начала себя вести непонятно. Он понимал, что эти обстоятельства вылезут".
Экспертизы, говорящие о невиновности мужчины, следователь к делу не подшивал, склонял жену обвиняемого дать ложные показания, чтобы "отжать бизнес" и посадить на 12 лет. Когда женщина наотрез отказалась оговаривать мужа, Остапович перешел уже к угрозам изъять у семьи детей.
Оксана, свидетель (жена обвиняемого, мама девочки): "Он буквально сразу начал говорить, что мне все равно, что вы сейчас скажете, мне все равно, дадите вы показания или не дадите, он сядет. И он указывал конкретный срок: на 12 лет. На одном из допросов я пришла уже с адвокатом, он конкретно говорил: я предлагаю тебе сейчас с ним развестись, я помогу тебе отжать весь его бизнес. После того как я пообщалась несколько раз с этим следователем без адвоката, после того как я увидела, как мои слова используют против меня же, я уже боялась. Дошло до предела, я боялась каждый раз. В выходные дни я старалась, чтобы детей не было дома - они уезжали за город, каждый раз меняли места".
Какие мотивы были у молодого следователя, когда он пытался посадить невиновного человека в тюрьму? Амбиции и жажда денег.
Оксана, свидетель (жена обвиняемого, мама девочки): "Да, это он лично говорил. Кроме того, он очень переживал, что его ни одна адвокатская контора не берет. Мечтал о карьере адвоката, потому что он считал, что адвокаты, которые берут 600 рублей за следственные действия (столько бралось с нас за одно следственное действие, а следственных действий в день может быть несколько), он считал, что адвокаты рубят бабки, ничего при этом не делают. Прозвучала фраза, что это его первый и последний контракт, и у него другие большие планы. Он не собирался оставаться в органах изначально».
И тут наступают такие удобные времена, когда можно присосаться к денежному мешку, пока там еще что-то осталось. Времена, когда под протестный шумок можно сделать себе имя и славу, раздавать интервью направо и налево.
И мы это уже все заметили! Сегодня информация стала настоящим оружием в руках таких вот фантастов из BYPOL. Стало сложнее отделить зерна от плевел. И мы разучились анализировать! А вы видели на митингах "против милицейского произвола" детей? Брали бы родители своих детей на митинги, если бы действительно верили в этот кровавый произвол? Вопрос, скорее, риторический.
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Вся подноготная силовой группировки BYPOL. Как оформились в ячейку, и на чьи средства существуют… Журналистское расследование на неделе подготовили корреспонденты...
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