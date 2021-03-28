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Неудачная попытка возрождения массовых протестов
28.03.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТе взбросы и провокации, о которых говорит Александр Рахманов, бьют лучше любой пули. Надо понимать, что военные действия давно не ведутся привычным оружием. Вбросы дешевле, а в сознании производят эффект разорвавшейся бомбы.
Тем не менее, идеи зажечь затухший фитиль протестной активности привычным для них способом, не покидают беглых. Они само собой хотят сделать все дистанционно, не запачкавшись.
И вот уже на авансцену выходит BYPOL, который методично критикует и силовиков, и белорусские власти, призывает перейти на светлую сторону. Этот самый BYPOL решает взять протестную координацию в свои руки. С акцентом на радикализацию и даже подготовку терактов. Накануне выходных и анонсированной протестной акции о предотвращении взрывов сообщило МВД. Подготовка велась под эгидой беглых силовиков из BYPOL.
На минувшей неделе (в четверг и субботу) минчане могли наблюдать неудачную попытку возрождения массовых протестов. С самого утра координаторы деструктивных телеграм-каналов пытались организовать выход своих сторонников на улицы. Акцент делался на тех, кто готов провоцировать милицию, а также кому была уготована роль пушечного мяса для картинки.
В результате снова провал. Доверие к телеграм-каналам, управляемым из заграницы, логично упало. И сама заграница, видимо, это полностью признает. Оттого и пытается действовать проверенными в других странах методами. Если протест сдулся - его надо как следует разогреть. Среди тех, кто все-таки последовал инструкциям BYPOLa, обнаружились настоящие радикалы. У них при себе оказались топоры, ножи, газовые баллончики, а также сигнальные и газовые пистолеты. Обо всем по порядку далее в "Главном эфире".
Накануне минчане могли наблюдать неудачную попытку возрождения массовых протестов. С самого утра координаторы деструктивных телеграм-каналов пытались организовать выход своих радикальных сторонников на улицы. Акцент делался на тех, кто готов провоцировать милицию, а также тех, кому была уготована роль пушечного мяса для картинки. Ничего не вышло. Доверие к телеграм-каналам, управляемым из заграницы, упало. Впрочем, среди тех, кто все-таки последовал инструкциям, а это буквально очень немногочисленные сторонники протеста, обнаружились настоящие радикалы. У них при себе оказались топоры, ножи, газовые баллончики, а также сигнальные и газовые пистолеты. Подробности - в следующем материале.
Дожить до весны и раздуть огонь уличной революции - было главной задачей оппозиции. В телеграм-каналах, чатах, со страниц интернет-ресурсов наивную публику каждый день кормили завтраками заграничные кураторы. Для них это действительно важно, ведь от того, что происходит здесь, в Беларуси, напрямую зависит их жизнь там, за рубежом.
700 тыс. долларов в месяц только от одной диаспоры. Неудивительно, что к весне у всех на глазах между беглыми центрами силы развернулась настоящая грызня за право быть главным. Офисы и инициативы, разбросанные от Киева до Вильнюса и Варшавы, не стесняясь компрометировали друг друга в борьбе за место у кормушки. Звезды сошлись на тех, кто эти самые звезды демонстративно выбросил в урну. Кучка предателей из числа силовиков теперь правит бал по своим правилам и как умеет...
Координацией и разжиганием протестов в Беларуси занялось объединение BYPOL. Почему ставка была сделана именно на бывших правоохранителей - предельно ясно и понятно. Чтобы "капнули" деньги в общак - нужна картинка с улиц. Чтобы получить картинку - нужна провокация. К делу подошли серьезно и с разных сторон…
В пятницу белорусскими силовиками был задержан подрывник, который выполнял задание BYPOL по организации терактов. В них беглые провокаторы собирались обвинить власть. За одно это стало бы триггером для выхода людей на улицы. Одно из взрывных устройств заложили в Минске, недалеко от детской площадки. Второе – в военной части в Печах. Бомбист был схвачен, взрывные устройства обезврежены.
Стратегический план провалился - в ход пошли точечные методы. Ну вот зачем обычному человеку днем в центре города в день, объявленный экстремистами знаковым, топоры, ножи, газовые баллончики? Возле станции метро "Пушкинская" был задержан 30-летний житель Вилейского района с газовым и сигнальным пистолетами. При личном досмотре нашли патроны, лазерную указку и нож. В телефоне - набор деструктивных чатов.
Пьяный мужчина в Бресте привлек внимание милиционеров внешним видом и протестной символикой. В рюкзаке оказался алкоголь, топор и бинт. Конечно, такого персонажа задержали. В МВД добавили, что он неоднократно привлекался к административной ответственности и судим за кражу.
Мобильные отряды радикалов редеют на глазах. Следователи рассказали о тех, кто еще находится в статусе задержанных. Молодые люди еще летом принимали участие в массовых беспорядках не только в центре столицы, но и в микрорайонах Серебрянка, Уручье и возле универсама "Рига".
Индивидуальная работа правоохранителей по провокаторам дала ощутимый результат. По информации МВД, в день икс не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия ни в одном регионе страны. Информация в некоторых интернет-ресурсах о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, оказалась привычным вбросом. Малочисленные группы с незарегистрированной символикой в Минске были, некоторых участников задержали для разбирательства.
Всем уже очевидно: после коллективного нервного срыва в августе люди начинают отходить и понимать, что на самом деле произошло. На этом фоне действительно жалко смотрятся попытки выдать полный провал акций 25 и 27 марта за некую "перамогу". Радикалам из BYPOL остается только неуклюже оправдываться… В общем, всей этой компании еще бы день простоять и месяц продержаться, хотя бы в интернете… А там, глядишь, и очередной транш от диаспоры подоспеет.
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Те взбросы и провокации, о которых говорит Александр Рахманов, бьют лучше любой пули. Надо понимать, что военные действия давно не ведутся привычным оружием. Вбросы...
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