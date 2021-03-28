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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с заместителем госсекретаря Совбеза Александром Рахмановым Дельный совет сильным мира сего - вы сначала в собственной стране научитесь организовывать выборы и после них достойно выглядеть, а то совсем как-то убийственно...

Дельный совет сильным мира сего - вы сначала в собственной стране научитесь организовывать выборы и после них достойно выглядеть, а то совсем как-то убийственно мрачно. Кроме того, ваши попытки, так сказать, помочь, ничем кроме как "цветными революциями" не заканчивались. Результат всегда один - масштабный кризис и потеря государственности. Так что, насмотрелись, спасибо. И спотыкаться о вашу лестницу ценностей нам как-то не особенно хочется. В этом смысле МИД Беларуси дал исчерпывающий и резонансный ответ заокеанским политикам и посольству США в Беларуси. Цитировать не будем, если не видели - рекомендуем к прочтению. Такой материал нужно принимать целиком.Так что, теперь с принятием новых правил на все вызовы, в том числе информационные, будем реагировать оперативнее. Детальнее о стратегии небезопасности мы поговорили с заместителем госсекретаря Совбеза Александром Рахмановым - короткое интервью прямо сейчас (видео).