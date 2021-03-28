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ЧП с хлором в ФОК в минской Серебрянке: эвакуировали 82 человека, один сотрудник госпитализирован

29.03.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ФОК «Серебрянка» на Рокоссовского, 44, произошло ЧП с хлором. На место приехали скорая и спасатели. С нами связался очевидец и рассказал, что происходит в ФОК. Официальный аккаунт МЧС сообщил, что эвакуировано 82 человека, один сотрудник госпитализирован.


Фото: МЧС

Тренажерный зал в ФОК «Серебрянка» работает до 10 вечера. Там занимается минчанин Сергей, который в это воскресенье оказался там перед закрытием.

— Немного за девять вечера подошел охранник с рацией и попросил: «Покиньте, пожалуйста, здание». Посетителям сказали, что в подвале прорвало хлор, это очень опасно — можно обжечь легкие. Мы пошли в раздевалку переодеваться, но буквально сразу же к нам подошли сотрудники МЧС в обмундировании и сказали покидать здание как можно быстрее, — описывает Сергей. — В тренажерном зале было 10−15 человек максимум. Восемь парней, может, пять девушек. Гораздо больше выходило людей из бассейна, они расположены на одном этаже.

По выходе из комплекса минчанин увидел скорую:

— На улице стояло человек 20 около нее — как раз те, кто были из бассейна, некоторые кашляли. Сейчас (21.30. — Прим. TUT.BY) люди уже разошлись. Но в машину скорой заходил один человек.

Ближе к 21.40, как сообщил нам Сергей, к ФОК подъехала еще одна скорая. Машина МЧС все еще находится у здания, внутрь заходил человек в «белом халате, похожем на комбинезон».

Официальный аккаунт МЧС в Twiiter уже подтвердил, что спасатели выезжали по адресу Рокоссовского, 44: «Предварительно посетители ФОК находились в сауне и почувствовали запах хлорки. Люди самостоятельно покинули здание».

Позже МЧС сообщило, что 82 человека эвакуированы, один сотрудник госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление хлором».

 
 
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В МЧС подтвердили, что выезжали на вызов, но пока не очень понятно, что действительно произошло.
 
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