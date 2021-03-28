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«Наша нiва» опубликовала видео задержания главреда. Он был за рулем авто, а по протоколу - на акции

29.03.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный редактор «Нашай нiвы» Егор Мартинович был задержан 27 марта возле площади Бангалор в Минске. Из Фрунзенского РУВД он вышел с двумя протоколами — за участие в несанкционированной акции и неподчинение милиции. Издание опубликовало видео с регистратора, на котором видно, как задерживали главреда и фотографа Надежду Бужан.

На записи видно, что Егор Мартинович и Надежда Бужан находились в машине, главный редактор — за рулем. Они увидели, как кто-то поднял с дороги и бросил на обочину мобильный телефон. Егор попросил Надежду его поднять.

После машину с журналистами остановила ГАИ, их спрашивали, где телефон, а потом, как сообщает издание, задержали.

Во Фрунзенском РУВД на Егора Мартиновича составили два протокола — за участие в акции и неподчинение милиционерам. В протоколах написано, что Егор участвовал в пикете возле «МакДональдса», а потом упирался и не хотел идти в автозак.

Через несколько часов после задержания Егора Мартиновича отпустили до суда. Надежда Бужан была отпущена без протокола.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный редактор «Нашай нiвы» Егор Мартинович был задержан 27 марта возле площади Бангалор в Минске.
 
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