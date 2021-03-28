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Заместитель гендиректора булочно-кондитерской компании - в проекте "Белорусская Super женщина"

29.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда создание идеального хлеба - это призвание и состояние души.  Новая серия проекта "Белорусская Super женщина" пропитана любовью к родной земле и гордостью за  высокий уровень продукции, которая сходит с белорусских конвейеров. С непосредственным участием нашей героини в 2020 году разработано и создано  порядка трех сотен единиц новой продукции. 

А это возросший экспортный потенциал всей компании. Куда приводят мечты? И как любимое с детства занятие стало профессией? Заместитель генерального директора Могилевской  булочно-кондитерской компании Ольга Тимофеенко. Ее взгляд на  мир вокруг  - в среду в вечернем эфире на "Беларусь 1".

 
 
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Когда создание идеального хлеба - это призвание и состояние души.  Новая серия проекта "Белорусская Super женщина" пропитана любовью к родной земле и гордостью за ...
 
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