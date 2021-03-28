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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заместитель гендиректора булочно-кондитерской компании - в проекте "Белорусская Super женщина" Когда создание идеального хлеба - это призвание и состояние души. Новая серия проекта "Белорусская Super женщина" пропитана любовью к родной земле и гордостью за ...

Когда создание идеального хлеба - это призвание и состояние души. Новая серия проектапропитана любовью к родной земле и гордостью за высокий уровень продукции, которая сходит с белорусских конвейеров. С непосредственным участием нашей героини в 2020 году разработано и создано порядка трех сотен единиц новой продукции.А это возросший экспортный потенциал всей компании. Куда приводят мечты? И как любимое с детства занятие стало профессией? Заместитель генерального директора Могилевской булочно-кондитерской компании Ольга Тимофеенко. Ее взгляд на мир вокруг - в среду в вечернем эфире на