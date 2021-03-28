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Заместитель гендиректора булочно-кондитерской компании - в проекте "Белорусская Super женщина"
29.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКогда создание идеального хлеба - это призвание и состояние души. Новая серия проекта
А это возросший экспортный потенциал всей компании. Куда приводят мечты? И как любимое с детства занятие стало профессией? Заместитель генерального директора Могилевской булочно-кондитерской компании Ольга Тимофеенко. Ее взгляд на мир вокруг - в среду в вечернем эфире на
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Когда создание идеального хлеба - это призвание и состояние души. Новая серия проекта "Белорусская Super женщина" пропитана любовью к родной земле и гордостью за ...
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