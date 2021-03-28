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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мемориал в Березе-Картузской - память о зверствах против "неугодного" народа С геноцидом наш народ столкнулся еще сто лет назад, после заключения так называемого мирного Рижского договора, когда страну разделили между соседними...

С геноцидом наш народ столкнулся еще сто лет назад, после заключения так называемого мирного Рижского договора, когда страну разделили между соседними государствами. Западную часть, которая относилась к Польше, называли не иначе как "восточные кресы". На этих территориях был установлен санкционный строй. Активно проводилась политика полонизации, запрещался родной язык, упраздняли школы, закрывали периодические издания и ликвидировали православные храмы.Ситуация накалилась с приходом к власти Пилсудского. Авторитарный режим, который в историографии называют профашистским, еще больше усугубил ситуацию на исконно белорусских землях. А после подписания мирного договора между Польшей и Германией и вовсе начинаются массовые репрессии и террор белорусского народа.В небольшом провинциальном городе Береза-Картузская - сегодня это город Береза - создают один из самых страшных концлагерей. И если нацисты в подобных изоляционных зонах людей убивали, польские власти своей целью ставили моральное уничтожение человека. О зверствах против "неугодного" народа -Береза - небольшой благоустроенный районный центр Брестской области с населением чуть менее 30 тысяч человек. Центральная улица города носит имя Ленина, ранее называлась Шоссейной. Вдоль нее в конце 19-го века власти Российской империи возвели казармы для 151-го Пятигорского пехотного полка. Сегодня здесь находятся торговый центр, галерея искусств, центр ремесел. А почти 90 лет назад эта территория в несколько рядов была обнесена колючей проволокой. Польские власти создали здесь один из самых жестоких концлагерей в истории.Лагерь создавали в зданиях бывших казарм императорской армии. Их строили из красного монастырского кирпича, поэтому до сих пор эти здания и называют красными казармами. С момента открытия концлагеря Береза становится закрытым городом. Сюда можно было въехать лишь по специальным пропускам. А первый комендант лагеря Болеслав Гефнер свою стажировку проходил в немецких концлагерях.Применять на практике теорию, полученную в нацистской Германии, Гефнер стал в 1934-м. Поводом для создания лагеря в Березе-Картузской стало убийство польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого, совершенного боевиками организации украинских националистов 15 июня.Первая группа заключенных прибыла сюда уже в июле. Они находились под особой охраной. На четверых узников приходился один полицейский. По периметру лагеря расположились бойницы с пулеметчиком. Колючая проволока была под напряжением. Подходить к лагерю местному населению запрещалось.Хранилища Государственного архива Брестской области. Именно здесь хранятся документы концлагеря Береза-Картузская. То самое распоряжение главы Речи Посполитой Мосьцицкого. Кроме него, документ заверили еще 11 министров польского правительства, в том числе и Пилсудский. Фонд № 98. Никогда не был засекречен. В нем 2919 единиц хранения. Из них 2811 - учетные дела заключенных.Сколько людей прошло через польский концлагерь - и сегодня сказать невозможно. Согласно архивным документам, около 3 тысяч за 5 лет существования. Но исследователи отмечают тот факт, что, начиная с 1938 года, сюда массово начали свозить жителей Западной Беларуси, включая женщин. Таким образом, число заключенных достигало почти 10 тысяч человек. Но документально это подтвердить невозможно.Свое детище комендант Гефнер характеризовал так: из нашего лагеря можно выйти или на собственные похороны, или в дом умалишенных. В Березе-Картузской действовало два правила. Первое - все приказания полицейских выполнять бегом. И второе - над лагерем всегда стояла тишина, нехарактерная для такого большого скопления людей.Решение судьи о направлении человека в лагерь Береза-Картузская обжалованию не подлежало. Заключенный здесь терял свое имя и фамилию. У него был лишь лагерный номер. Шесть дней в неделю заключенные выходили на работу. Один из видов наказания - изготовление каменных плит в бетонных мастерских. Их них в Березе выкладывали дорогу. И если сегодня на каком-то участке дорог поднять асфальт, мы можем увидеть те самые плиты, которые изготавливали заключенные лагеря.Камеры находились на втором этаже казармы. На первом была столовая. Окна были заколочены. Подъем в 4 утра, перекличка и направление на работы. Прием пищи по свистку. Некоторые узники даже не успевали съесть свою порцию. Отбой в 19:15. Но ночью заключенным устраивали проверки.Лагерная администрация решала судьбу человека - выйдет он на свободу или нет. Чаще всего узники отбывали по несколько сроков заключения. Люди находились здесь до 3 лет. Некоторые не выдерживали, заканчивали жизнь самоубийством. Число погибших и замученных до сих пор неизвестно. По официальной статистике, чуть больше десяти. Лагерь прекратил свое существование в день объединения Западной и Восточной Беларуси - 17 сентября 1939 года. В 60-ых на месте концлагеря был установлен мемориал.