Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спустя 78 лет после трагедии погибших от рук фашистов вспомнили в Хатыни Именно белорусы первыми протянули своим друзьям руку помощи. Александр Лукашенко посетил Белград в 1999-м в разгар натовских бомбардировок. Наша страна - одна из...

Именно белорусы первыми протянули своим друзьям руку помощи. Александр Лукашенко посетил Белград в 1999-м в разгар натовских бомбардировок. Наша страна - одна из немногих, кто не понаслышке знает о человеческих потерях из-за чьей-то необоснованной агрессии и жажды превосходства.Каждый третий истерзанный, сожженный заживо, замученный и убитый. Печальная статистика времен Великой Отечественной. Зафиксированная документально и в металлических буквах на многотысячных обелисках и памятниках. На этой неделе всех погибших от рук фашистов вспоминали в Хатыни. Пожалуй, главном трагическом символе, объединяющем 9 тысяч уже несуществующих местечек. Бездушно стертых с лица земли вместе с людьми. Уже восстановлена каждая минута страшной трагедии 22 марта 1943-го, когда 149 человек (из них 75 детей до 16 лет) попали под фашистские штыки. Их, безвинных, гнали в огненную ловушку.В день трагедии спустя 78 лет несколько тысяч неравнодушных белорусов от руководящих лиц страны до студенческого актива пересекли пятикилометровый рубеж исключительно по личному желанию. От въездной аллеи до Вечного огня - кульминационная часть республиканской живой дороги памяти. Всебелорусская молитва длилась весь день, без пауз и высокопарных слов.И пока каждый истинный белорус пропускал эту трагедию через себя, ни один европейский дипломат, ни один беглый опполидер - ни слова даже в излюбленных телеграм-каналах. Что уж говорить о личном присутствии в местах памяти. Безучастность говорит само за себя.